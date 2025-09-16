Coachella 2026: Οι Headliners που θα δώσουν τον ρυθμό

Η έρημος θα γεμίσει αστέρες με τους Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma να ηγούνται του Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella

Η μουσική καρδιά της Καλιφόρνια θα χτυπήσει και πάλι δυνατά στην έρημο του Indio, με το Coachella 2026 να υπόσχεται δύο αξέχαστα Σαββατοκύριακα, στις 10-12 Απριλίου και 17-19 Απριλίου. Η διοργάνωση φέρνει στο επίκεντρο τέσσερις καλλιτέχνες που γνωρίζουν καλά τη σκηνή του φεστιβάλ: Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

Ο Justin Bieber, ο οποίος έχει εμφανιστεί στο Coachella ως guest σε τέσσερις διαφορετικές χρονιές, επιστρέφει αυτήν τη φορά ως επίσημος headliner. Η Sabrina Carpenter, που κέρδισε το κοινό με την περσινή της εμφάνιση, ετοιμάζει ένα ακόμη show υψηλών προσδοκιών.

Η Karol G είχε ήδη αφήσει το στίγμα της το 2022, όταν ανέβασε στη σκηνή τις Becky G και J Balvin, ενώ τώρα ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει το status της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της λατινοαμερικανικής μουσικής σκηνής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο Anyma, το multimedia project του Matteo Milleri, που υπόσχεται μια εμπειρία τύπου «Designs the Desert».

Οι εκπλήξεις του line-up

Πέρα από τους headliners, η λίστα των καλλιτεχνών είναι εκρηκτική: Disclosure, Katseye, Ethel Cain, The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, PinkPantheress, Moby, Central Cee, Lykke Li, Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, The Rapture, Oklou, Röyksopp και πολλοί ακόμη. Ένα πανόραμα μουσικών ειδών που επιβεβαιώνει γιατί το Coachella θεωρείται το απόλυτο φεστιβάλ.

Το αποτύπωμα της παράδοσης

Το Coachella 2025 είχε φιλοξενήσει κορυφαία ονόματα όπως Lady Gaga, Green Day, Post Malone και Travis Scott, ενώ στη σκηνή ανέβηκαν επίσης οι Missy Elliott, Charli XCX, Benson Boone, Megan Thee Stallion και δεκάδες άλλοι.

Η έρημος του Indio δεν είναι απλώς τόπος συνάντησης για μουσικόφιλους· είναι τόπος εμπειρίας, έκφρασης και δημιουργίας. Με ονόματα όπως οι Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma, το Coachella 2026 δείχνει έτοιμο να γράψει ακόμη ένα λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία του. Όπως συνηθίζεται, το μόνο που μένει είναι να ακουστεί η πρώτη νότα και να ξεκινήσει το ταξίδι.

