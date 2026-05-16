Eurovision 2026: Ο AIDAN από τη Μάλτα έστησε το απόλυτο retro party με το «Bella»

Πριν από λίγα μόλις λεπτά, η Μάλτα έκανε ολόκληρη τη Wiener Stadthalle να χορεύει σε ρετρό ρυθμούς, με τον AIDAN να παραδίδει ένα από τα πιο ενεργητικά, στυλάτα και εκρηκτικά show ολόκληρης της αποψινής βραδιάς στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026! Εμφανιζόμενος στη 10η θέση της σειράς παρουσίασης, ο 26χρονος super star της Μάλτας ανέβηκε στη σκηνή με απίστευτο αέρα αυτοπεποίθησης και παρουσίασε το «Bella», ένα απόλυτο pop anthem που συνδυάζει μαγικά την αμεσότητα του σήμερα με τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής. Με μια premium παραγωγή που βασίστηκε αποκλειστικά σε φυσικά μουσικά όργανα, ο AIDAN απέδειξε γιατί θεωρείται το απόλυτο μουσικό είδωλο στη χώρα του, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα παγκόσμιας κλάσης.

Η σκηνική παρουσία της Μάλτας ήταν μια αληθινή σπουδή στο στυλ, τη γεωμετρία και την αρχιτεκτονική, με τον AIDAN να χρησιμοποιεί με απόλυτη μαεστρία το μεγαλύτερο ίσως prop της φετινής διοργάνωσης. Ο καλλιτέχνης κινήθηκε μέσα και γύρω από μια γιγαντιαία τοξωτή κατασκευή, η οποία σε ορισμένα σημεία μεταμορφωνόταν σε ένα τεράστιο, εντυπωσιακό «ζωοτρόπιο». Μέσω λήψεων από ψηλά, οι θεατές είδαν την «Bella» να χορεύει γύρω από τον ερμηνευτή, ενώ ο χαρακτηριστικός, παραμυθένιος ανεμοστρόβιλος από ροδοπέταλα ενισχύθηκε από την αριστοτεχνική και χειρουργική δουλειά μιας steadicam, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης γιορτής και ρομαντισμού.

Η εμφάνιση της Μάλτας, όμως, δεν ήταν απλώς μια μουσική παρουσίαση, αλλά και μια ιστορική high-fashion στιγμή που έκανε τους λάτρεις της μόδας να παραμιλούν. Η ενδυματολογική επιλογή του AIDAN ήταν το απόλυτο highlight: φορώντας ένα αυθεντικό, σπάνιο κομμάτι σχεδιασμένο από τον ίδιο τον αείμνηστο Gianni Versace, ένα από τα μόλις 20 που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο και συνδυάζοντάς το με καουμπόικες μπότες, έφερε έναν αέρα αμύθητης πολυτέλειας στη σκηνή. Το τελευταίο λεπτό της παράστασης, γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε ένα συγκλονιστικό μονοπλάνο, έδωσε την ψευδαίσθηση ενός προσωπικού, ρομαντικού χορού με το κοινό, ενώ η τελική περιστροφή του AIDAN στην κατασκευή με συναρπαστική ταχύτητα άφησε τους πάντες άφωνους.

Το πρώτο retro πάρτι στον Β’ Ημιτελικό

Αυτό το ρετρό έπος που απολαύσαμε πριν από λίγο, είχε ήδη κλέψει τις εντυπώσεις και στον Β’ Ημιτελικό, όπου ο AIDAN, εμφανιζόμενος τότε στη 14η θέση της σειράς κατάταξης, πήρε μια πανηγυρική και εμφατική πρόκριση. Οι πρόβες που είχαν προηγηθεί είχαν δείξει ότι ο retro ήχος του «Bella», ο οποίος ηχογραφήθηκε χωρίς κανένα απολύτως ψηφιακό εφέ, απέδωσε εξαιρετικά στον live ήχο της Wiener Stadthalle. Η χρήση των φυσικών οργάνων έδωσε μια «ζεστή» και αυθεντική χροιά στην ερμηνεία του, ενώ ο AIDAN δούλεψε εντατικά τις γωνίες της κάμερας για το απαιτητικό μονοπλάνο του φινάλε, διασφαλίζοντας ότι η οπτική ψευδαίσθηση του χορού με τους θεατές θα ήταν τέλεια.

Ποιος είναι ο AIDAN;

Ο AIDAN είναι ένας καλλιτέχνης που η κοινότητα της Eurovision περίμενε χρόνια να δει στη μεγάλη σκηνή. Μετά την προσπάθεια στη Junior Eurovision το 2015 και την τεράστια επιτυχία του «Ritmu» το 2022, που κατέλαβε τη 2η θέση στη Μάλτα αλλά έγινε παγκόσμιο viral, ο 26χρονος star επέστρεψε φέτος για να πάρει αυτό που του ανήκει.

Με δύο άλμπουμ στο ενεργητικό του και το θρυλικό πλέον live «AIDAN THE SHOW» του 2025 που συγκέντρωσε 10.000 θεατές, ο AIDAN είναι σήμερα το μεγαλύτερο μουσικό είδωλο της Μάλτας και απόψε το απέδειξε περίτρανα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

