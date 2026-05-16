EUROVISION 16.05.2026

Eurovision 2026: Οι LAVINA από τη Σερβία γκρέμισαν τη σκηνή με το «Kraj Mene»

Μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, δράμα και metal αισθητική: Οι LAVINA και το «Kraj Mene» στην τελευταία θέση του ημιτελικού της Eurovision 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Πριν από λίγα μόλις λεπτά, ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 έζησε την πιο άγρια, καθηλωτική και ηλεκτρισμένη στιγμή του, με το εκρηκτικό συγκρότημα LAVINA από τη Σερβία να ανεβαίνει στην 9η θέση της σειράς παρουσίασης και να «γκρεμίζει» τη Wiener Stadthalle! Δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, αλλά μια απόλυτα κινηματογραφική εμπειρία που μετέτρεψε την αρένα σε ένα σκοτεινό, μεσαιωνικό πεδίο μάχης, επιβεβαιώνοντας με τον πιο πανηγυρικό τρόπο γιατί η Σερβία θεωρείται το απόλυτο και πιο επικίνδυνο «μαύρο άλογο» της φετινής διοργάνωσης.

Οι LAVINA δεν έφεραν απλώς τον metal ήχο στη σκηνή του τελικού, τον επαναπροσδιόρισαν με μια αισθητική που έκοψε την ανάσα εκατομμυρίων τηλεθεατών. Με τον συγκλονιστικό frontman Luka Aranđelović να κυριαρχεί ολοκληρωτικά, η Σερβία επένδυσε σε μια παρουσίαση που συνδυάζει την ωμή, πρωτόγονη δύναμη των κιθαριστικών riffs με μια βαθιά εσωτερική, σχεδόν στοχαστική ευαισθησία. Το γεγονός ότι το «Kraj Mene» ερμηνεύεται εξ ολοκλήρου στη σερβική γλώσσα προσέδωσε μια επιπλέον δόση αυθεντικότητας, αρχέγονου δράματος και πολιτισμικής υπερηφάνειας, προκαλώντας ένα οπτικοακουστικό σοκ που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί στον θεσμό.

Η θεατρικότητα του act ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, θυμίζοντας χολιγουντιανή dark fantasy ταινία. Ο Luka εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό oversized armour (πανοπλία) και μια τεράστια κάπα με γούνινη επένδυση. Το απόλυτο highlight της βραδιάς ήταν αναμφισβήτητα το γιγαντιαίο σπαθί, καρφωμένο πάνω σε μια βραχώδη κατασκευή στο κέντρο της σκηνής, το οποίο χρησίμευε ως η βάση για το μικρόφωνο! Η σκηνοθεσία ξεκίνησε υποβλητικά, με τον Luka ξαπλωμένο στο πάτωμα σαν «κατεστραμμένος» ήρωας, πριν σηκωθεί αργά δείχνοντας τα μακριά, claw-like νύχια του. Η χρήση των pyro εφέ ήταν η πιο έντονη και ακραία της φετινής χρονιάς, με τις φλόγες να ξεσπούν σε κάθε growl και scream, κάνοντας τη θερμότητα αισθητή σε ολόκληρη την αρένα και προσδίδοντας μια συγκλονιστική σωματική ένταση.

Το «κλείσιμο» του Α’ Ημιτελικού

Αυτό το σκηνοθετικό και μουσικό έπος που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, είχε προκαλέσει απόλυτο πάταγο κατά τη διάρκεια του Α’ Ημιτελικού. Εμφανιζόμενοι τότε στη 15η και τελευταία θέση της σειράς κατάταξης, οι LAVINA είχαν κλείσει τη βραδιά με τον πιο εκρηκτικό τρόπο που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η σερβική αποστολή πήρε μια πανηγυρική πρόκριση, έχοντας σχεδιάσει το close-up camera work με τέτοιο τρόπο ώστε να αιχμαλωτίζει τις έντονες εκφράσεις του Luka, δημιουργώντας έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στον ψυχρό φωτισμό και τις πορτοκαλί φλόγες, κερδίζοντας αμέσως το soft spot των rock και metal οπαδών σε όλη την Ευρώπη.

Ποιοι είναι οι LAVINA;

Οι LAVINA είναι ένα εξαμελές συγκρότημα από τη Νις (Luka, Pavle, Andrija, Pavle, Nikola, Bojan), που σχηματίστηκε το 2020 και γρήγορα ξεχώρισε για τον κινηματογραφικό του ήχο. Μετά το επιτυχημένο άλμπουμ τους «Odyssey» (2022), η συμμετοχή τους στο Pesma za Evroviziju 2026 ήταν μια αποκάλυψη, κερδίζοντας κοινό και επιτροπές με συντριπτική φορά.

Έχοντας τεράστια εμπειρία από μεγάλα φεστιβάλ όπως το Sziget, έδειξαν απόλυτη άνεση στη διαχείριση της μεγάλης σκηνής, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση από το underground metal στο παγκόσμιο στερέωμα έγινε με απόλυτη επιτυχία.

Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta Goodrem απέδειξε γιατί είναι φαβορί

Eurovision 2026: Ο AIDAN από τη Μάλτα έστησε το απόλυτο retro party με το «Bella»

