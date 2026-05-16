EUROVISION 16.05.2026

Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta Goodrem απέδειξε γιατί είναι φαβορί

Με ένα λαμπερό concept εμπνευσμένο από την έκλειψη και μια άρτια σκηνική παραγωγή, η Αυστραλία καθήλωσε την Ευρώπη
Μαρία Χατζηγιάννη

Πριν από λίγα μόλις λεπτά, η Αυστραλία απέδειξε γιατί θεωρείται το απόλυτο, ακλόνητο φαβορί για το φετινό Grand Prix, επιστρατεύοντας το «βαρύ πυροβολικό» της, τη Delta Goodrem, η οποία δικαίωσε τις τεράστιες προσδοκίες με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο! Εμφανιζόμενη στην 8η θέση της σειράς παρουσίασης του Μεγάλου Τελικού, η παγκόσμια star παρουσίασε το καθηλωτικό «Eclipse», προσφέροντας ένα ολιστικό υπερθέαμα που ανάγκασε ολόκληρη τη Wiener Stadthalle να παραμιλά. Μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων τα προηγούμενα χρόνια, η χώρα των καγκουρό επέστρεψε για να πάρει το τρόπαιο, με μια εμφάνιση που συνδυάζει την κλασική, αριστοκρατική κομψότητα με την υπερσύγχρονη τεχνολογία και την απόλυτη star quality.

Το staging της Αυστραλίας ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά, με τα 3D γραφικά στο δάπεδο και την οθόνη LED να ακολουθούν την εξέλιξη μιας πραγματικής ηλιακής έκλειψης. Η Delta ξεκίνησε από έναν σκοτεινό, «σεληνιακό» κόσμο και κατέληξε σε έναν εκτυφλωτικό, λαμπερό ήλιο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που έκοβε την ανάσα. Συνοδευόμενη από έναν δεξιοτέχνη μουσικό με άρπα επί σκηνής, η κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστρια τίμησε τη μουσική κληρονομιά της Βιέννης, προσφέροντας μια ερμηνεία-σεμινάριο που απογειώθηκε στο φινάλε με ένα πρωτοφανές πυροτεχνικό εφέ. Πρόκειται για μια παγκόσμια οπτική πατέντα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ η Eurovision, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την αυστραλιανή αποστολή και άφησε εκατομμύρια τηλεθεατές με το στόμα ανοιχτό.

Η εμφάνιση της Delta Goodrem αποτέλεσε παράλληλα έναν φόρο τιμής στη λάμψη της αυστριακής πρωτεύουσας, με το outfit της να κλέβει τις εντυπώσεις. Το ειδικά σχεδιασμένο υψηλής ραπτικής φόρεμα από chiffon χρειάστηκε 500 ώρες εργασίας για να ολοκληρωθεί, καθώς είναι διακοσμημένο με περίπου 7.000 κρύσταλλα Swarovski, τα οποία αντανακλούσαν το φως σε κάθε κίνηση της καλλιτέχνιδας. Από τη βάση του μικροφώνου μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, η λάμψη ήταν το κυρίαρχο στοιχείο, κάνοντας τη Delta να μοιάζει με ουράνιο σώμα που εκπέμπει το δικό του φως μέσα στο σκοτάδι της έκλειψης. Για την ίδια, η επιστροφή στη Βιέννη έχει ιστορική σημασία: εκεί έκανε το ντεμπούτο της η Αυστραλία το 2015 και έντεκα χρόνια μετά, στην 70η επέτειο του διαγωνισμού, η Delta επέστρεψε για να γράψει ιστορία.

H εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό

Αυτό το επικό concept που εξελίσσεται στα 3 λεπτά της διάρκειας του «Eclipse», είχε ήδη προκαλέσει φρενίτιδα κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού. Εμφανιζόμενη τότε στην 11η θέση της σειράς κατάταξης, η Delta Goodrem είχε κάνει το Press Center και τα γραφεία στοιχημάτων να πάρουν φωτιά, «κλειδώνοντας» το εισιτήριο για τον τελικό με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Το «Eclipse» δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια μπαλάντα, αλλά ως μια οπτική εμπειρία-σοκ, που δικαίως μετέτρεψε την Αυστραλία από την πρώτη στιγμή στο πιο καυτή υποψηφιότητα για τη νίκη του Μεγάλου Τελικού.

Υψηλή ραπτική και 7000 κρύσταλλα Swarovski για τη Delta Goodrem

Η εμφάνιση της Delta Goodrem αποτελεί έναν φόρο τιμής στη χαρακτηριστική λάμψη της αυστριακής πρωτεύουσας. Το ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα από chiffon χρειάστηκε 500 ώρες εργασίας για να ολοκληρωθεί καθώς είναι διακοσμημένο με περίπου 7000 κρύσταλλα Swarovski τα οποία αντανακλούν το φως σε κάθε κίνηση της καλλιτέχνιδας. Από τη βάση του μικροφώνου μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του outfit η λάμψη ήταν το κυρίαρχο στοιχείο κάνοντας τη Delta να μοιάζει με ουράνιο σώμα που εκπέμπει το δικό του φως μέσα στο σκοτάδι της έκλειψης.

Η ιστορική σύνδεση της Αυστραλίας με τη Βιέννη

Για την Delta Goodrem και την αποστολή της Αυστραλίας η επιστροφή στη Βιέννη έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήταν το 2015 στην ίδια πόλη όταν η Αυστραλία έκανε το ιστορικό της ντεμπούτο για την 60η διοργάνωση του θεσμού. Έντεκα χρόνια μετά στην 70η επέτειο του διαγωνισμού η Delta Goodrem επιστρέφει για να γιορτάσει αυτή τη σύνδεση με έναν ξεχωριστό τρόπο. Η επιλογή της να εντάξει την άρπα και το πιάνο στην παρουσίαση του Eclipse δεν είναι τυχαία καθώς αποτελεί μια υπόκλιση στην πόλη της μουσικής που φιλοξενεί για δεύτερη φορά τη χώρα της.

Eurovision 2026: Η LELÉKA από την Ουκρανία συγκλόνισε με το «Ridnym»

Eurovision 2026: Οι LAVINA από τη Σερβία γκρέμισαν τη σκηνή με το «Kraj Mene»

Eurovision 2026: Η Ρουμανία έφερε rock καταιγίδα με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me»
Eurovision 2026: Το «YA YA YA» της Νορβηγίας έφερε club vibes στον τελικό
Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη
Eurovision 2026: Η Antigoni έμαθε στη Βιέννη τι σημαίνει τσιφτετέλι με το «Jalla»
Eurovision 2026: Η «εκρηκτική» εμφάνιση της Σουηδίας στον τελικό
Eurovision 2026: Το act της Λιθουανίας με το «Sólo Quiero Más» ήταν από άλλον πλανήτη
Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA
Eurovision 2026: Το βιολί της Φινλανδίας έγινε το απόλυτο highlight της βραδιάς
Eurovision 2026: Η Μολδαβία ανέβασε την ενέργεια στα ύψη με το «Viva Moldova»
