Eurovision 2026: Ο Boy George απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό του Αγίου Μαρίνου

Ο Boy George δηλώνει λυπημένος μετά τον αποκλεισμό του San Marino από τη Eurovision 2026 - Η Ελλάδα προκρίθηκε με τον Ακύλα και το «Ferto»
Ειρήνη Στόφυλα

Η Eurovision 2026 έχει ήδη μπει για τα καλά στο προσκήνιο και ο Α’ Ημιτελικός που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το βράδυ της Τρίτης χάρισε στους φαν μια βραδιά γεμάτη χρώμα, εκπλήξεις και έντονα συναισθήματα. Η εμφάνιση της Ελλάδας συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη, ενώ ένα από τα μεγάλα σοκ της βραδιάς ήταν ο απροσδόκητος αποκλεισμός του Αγίου Μαρίνου, παρά τη συμμετοχή του θρυλικού Boy George. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, το κλίμα είχε ήδη φορτιστεί από την ιδιαίτερα εκρηκτική σκηνική παρουσία του Ακύλα, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Ferto» και κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα.

Το «Ferto», που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, ξεχώρισε όχι μόνο για το visual αλλά και για το μήνυμά του, οδηγώντας την Ελλάδα στην τελική δεκάδα που εξασφάλισε θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μαζί με την Ελλάδα πέρασαν επίσης Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Εκτός τελικού έμειναν Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία και φυσικά ο Άγιος Μαρίνος.

Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

Και κάπου εδώ έρχεται η μεγάλη απογοήτευση: ο Άγιος Μαρίνος, που είχε επενδύσει δυναμικά φέτος με τη Senhit και το τραγούδι «Superstar», στο οποίο εμφανίζεται και ο Boy George, δεν κατάφερε να κερδίσει το απαιτούμενο κοινό. Το act είχε έντονο ρυθμό, νοσταλγική διάθεση και μια συνεργασία που είχε προκαλέσει συζήτηση από την πρώτη στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ήρθε.

Ο Boy George, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με τη γνωστή θεατρικότητα και το χαρισματικό του στυλ, δεν έκρυψε τη λύπη του μετά τον αποκλεισμό. Παρότι απογοητευμένος, κράτησε χαμηλούς τόνους και ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν την αποστολή του Αγίου Μαρίνου.

Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Αν μας ψηφίσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στενοχωρήθηκα που δεν περάσαμε, αλλά η εμπειρία μου στη Eurovision ήταν υπέροχη». Συμπλήρωσε ακόμη ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από όσα έζησε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Senhit και όλη την ομάδα της συμμετοχής.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η συνεργασία τους δεν σταματάει εδώ, αφού θα βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή στο Μιλάνο τον Ιούλιο, δείχνοντας ότι η μουσική τους χημεία έχει συνέχεια πέρα από τον διαγωνισμό.

Με την Ελλάδα να πηγαίνει δυναμικά στον τελικό και με τους φαν σε όλη την Ευρώπη να σχολιάζουν έντονα τόσο τις εκπλήξεις όσο και τις αδικίες της βραδιάς, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Eurovision 2026 έχει ήδη καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού και αναμένεται ένα Σάββατο γεμάτο ανατροπές.

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»

Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας τους με τον Στρατή Λιαρέλλη

