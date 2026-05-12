Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

Το San Marino φέρνει τα 80s και τη λάμψη των mirrorballs στη Eurovision 2026 - Πώς η Senhit και ο Boy George ξεχώρισαν στον ημιτελικό

Η ενέργεια στη Wiener Stadthalle εκτοξεύτηκε σε άλλη στρατόσφαιρα πριν από λίγα λεπτά, όταν το San Marino παρουσίασε τη συμμετοχή του στην 13η θέση της σειράς κατάταξης. Η «Freaky Queen» του διαγωνισμού, Senhit, επέστρεψε για ακόμα μια φορά, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν μόνη: δίπλα της βρέθηκε ο ζωντανός θρύλος της βρετανικής pop, ο Boy George. Μαζί παρουσίασαν το «Superstar», μετατρέποντας τη σκηνή της Eurovision στο πιο λαμπερό, maximalist disco club που έχει δει ποτέ η Ευρώπη.

Δεν επρόκειτο απλώς για μια διαγωνιστική συμμετοχή, αλλά για μια αυθεντική pop culture στιγμή που γιόρτασε την αυτοπεποίθηση και την αυτοαποδοχή με τον πιο loud και camp τρόπο. Η Senhit και ο Boy George, με μια χημεία που ξεχείλιζε από τη σκηνή, υπενθύμισαν σε όλους πως το να είσαι «Superstar» σημαίνει να αγκαλιάζεις τα ελαττώματά σου και να λάμπεις γι’ αυτό που πραγματικά είσαι, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που «τύφλωσε» τη Βιέννη με τη λάμψη του.

Eurovision 2026: Δύο «Ακύλες» στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού

Η εμφάνιση: Ένα disco party

Η παρουσίαση του «Superstar» ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε από τη Senhit: unapologetically glamorous. Η Senhit εμφανίστηκε με μια συγκλονιστική jumpsuit εμπνευσμένη από disco μπάλα, καλυμμένη με ανακλαστικές λεπτομέρειες που «αιχμαλώτιζαν» κάθε φωτισμό της αρένας. Η σκηνή γέμισε με chrome στοιχεία και καθρέφτες, ενώ τα rainbow-coloured spotlights σάρωναν το κοινό, κάνοντας ολόκληρη τη Stadthalle μέρος της εμφάνισης.

Ο Boy George, με την εμβληματική του παρουσία, προσέδωσε έναν αέρα θρύλου στο act, ενώ οι τέσσερις χορευτές συμπλήρωναν το maximalist σκηνικό. Το φινάλε ήταν το απόλυτο highlight, με τους δύο καλλιτέχνες να περπατούν χέρι-χέρι στο catwalk, ενώ πίσω τους εκρήγνυνταν πυροτεχνήματα, εξαφανίζοντάς τους μέσα σε ένα σύννεφο χρωματιστού φωτός, σαν σκηνή από disco fantasy ταινία των 80s.

Οι πρόβες: Μαξιμαλισμός σε όλο του το «είναι»

Στις πρόβες των προηγούμενων ημερών, έγινε σαφές ότι τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. Η αποστολή δούλεψε εξαντλητικά πάνω στα camera angles, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις αντανακλάσεις από το outfit της Senhit και τα chrome props. Παρόλο που κάποια στοιχεία έμειναν κρυφά μέχρι την τελευταία στιγμή, η ροή της εμφάνισης έδειξε έναν άψογο συγχρονισμό ανάμεσα στα lighting effects και τον 80s ρυθμό του τραγουδιού.

Η Senhit, παλιά καραβάνα του διαγωνισμού, καθοδηγούσε το act με αυτοπεποίθηση, διασφαλίζοντας ότι η «υπερβολή» του staging θα μεταφραστεί σε καθαρή ψυχαγωγία για τον τηλεθεατή.

Ποιοί είναι η Senhit και ο Boy George;

Η Senhit Zadik Zadik είναι πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Eurovision, έχοντας εκπροσωπήσει το San Marino το 2011, το 2020 (πριν την ακύρωση) και το 2021 με τον Flo Rida. Φέτος, στον 70ό διαγωνισμό, κατάφερε να κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη συνεργαζόμενη με τον Boy George, τον ηγέτη των Culture Club και style icon των 80s.

Το «Superstar» είναι μια δημιουργία μιας διεθνούς ομάδας, που στοχεύει να μεταδώσει ένα μήνυμα ελπίδας και ειλικρίνειας, ενθαρρύνοντας τον καθένα να δείξει τον αληθινό του εαυτό.

Στην τελική ευθεία: Το θέαμα που θα μείνει αξέχαστο

Με την εμφάνιση στην 15η θέση να ολοκληρώνεται μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού, ο Άγιος Μαρίνος έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση στον Τελικό. Το «Superstar» μπορεί να μην ποντάρει σε εσωτερικές μπαλάντες, αλλά προσφέρει το spectacle που τόσο έχει ανάγκη ο διαγωνισμός.

Η παρουσία του Boy George δίνει ένα ειδικό βάρος που δύσκολα αγνοείται, και όλα δείχνουν πως η Senhit θα καταφέρει για άλλη μια φορά να οδηγήσει το κρατίδιο στην μεγάλη γιορτή του Σαββάτου.

Γιώργος Καπουτζίδης – Μαρία Κοζάκου: «Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Akyla δεν έχει ξαναγίνει»