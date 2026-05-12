EUROVISION 12.05.2026

Eurovision 2026: Ο Lion Ceccah με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Lion Ceccah εντυπωσιάσε με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία στη Eurovision 2026 στη 12η θέση
Ειρήνη Στόφυλα

Η Λιθουανία εισέβαλε στη σκηνή της Βιέννης στην 12η θέση της σειράς κατάταξης, φέρνοντας μαζί της έναν από τους πιο εκκεντρικούς και οπτικά καθηλωτικούς καλλιτέχνες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Lion Ceccah παρουσίασε το «Sólo Quiero Más», μετατρέποντας τη σκηνή της Βιέννης σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό πλατό που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από fantasy ή gothic ταινία προηγούμενων δεκαετιών.

https://www.instagram.com/eurovision/?hl=el
https://www.instagram.com/eurovision/?hl=el

Δεν επρόκειτο για μια συμβατική pop παρουσίαση, αλλά για μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική performance που ισορροπούσε με μαθηματική ακρίβεια ανάμεσα στο θεατρικό δράμα, την υψηλή μόδα και τη drag culture. Με μια παρουσία που διεκδίκησε και κέρδισε κάθε σπιθαμή της σκηνής, ο Lion Ceccah απέδειξε πως η Eurovision παραμένει το ιδανικό πεδίο για unapologetic αυτοέκφραση, προσφέροντας ένα οπτικό υπερθέαμα που «κατάπιε» τις αισθήσεις και άφησε το δικό του ανεξίτηλο, extravagant αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Eurovision 2026: Δύο «Ακύλες» στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού

Η εμφάνιση: Κινηματογραφικό storytelling και gothic extravaganza

Η παρουσίαση της Λιθουανίας δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Lion Ceccah κυριάρχησε από το πρώτο δευτερόλεπτο, φορώντας αρχικά έναν τεράστιο μανδύα με κουκούλα που σχεδόν «κατάπινε» τη φιγούρα του, δημιουργώντας μια μυστηριώδη αίσθηση. Στη συνέχεια, η αποκάλυψη ενός gothic-inspired tailored outfit με αιχμηρές, μεταλλικές λεπτομέρειες και το εντυπωσιακό ασημί μακιγιάζ του, ανέβασαν την ένταση στα ύψη.

https://www.instagram.com/eurovision/?hl=el
https://www.instagram.com/eurovision/?hl=el

Η εμφάνιση ήταν γεμάτη αντιθέσεις: από την απόλυτη κομψότητα στην σκόπιμη υπερβολή. Στη μέση του τραγουδιού, το act πήρε μια απρόσμενη τροπή, εισάγοντας υπότιτλους στην οθόνη και θεατρικές κινήσεις που πρόσθεσαν μια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, χωρίς να χάνεται η σκοτεινή, artistic ατμόσφαιρα. Ήταν μια performance που απέδειξε ότι ο Lion Ceccah δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής, αλλά ένας visual artist που απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της θεατρικότητάς του.

Οι πρόβες: «Χορογραφώντας» το χάος

Κατά τη διάρκεια των προβών στη Βιέννη, η λιθουανική αποστολή επικεντρώθηκε στην τελειοποίηση του camera work, το οποίο έπρεπε να ακολουθεί με απόλυτη ακρίβεια τις δραματικές κινήσεις του Lion. Οι πληροφορίες από το backstage έκαναν λόγο για μια παραγωγή που βασίζεται σε «κινηματογραφικά κάδρα», αποφεύγοντας τις κλασικές λήψεις της Eurovision.

Ο Lion Ceccah, με το υπόβαθρό του στο μουσικό θέατρο, δούλεψε εξαντλητικά πάνω στις εναλλαγές των δύο looks, διασφαλίζοντας ότι η μετάβαση θα είναι τόσο ομαλή όσο και σοκαριστική για τον τηλεθεατή.

Ποιός είναι ο Lion Ceccah;

Ο Tomas Alenčikas, γεννημένος στο Βίλνιους το 1991, είναι μια εμβληματική μορφή της alternative pop σκηνής της Λιθουανίας. Πριν υιοθετήσει το όνομα Lion Ceccah, έγινε γνωστός ως Alen Chicco μέσα από το X Factor Lithuania.

Με σπουδές στο performance art και έντονη επιρροή από την drag culture και το visual storytelling, ο Lion αμφισβητεί διαρκώς τα στερεότυπα γύρω από την ταυτότητα. Μετά την προσπάθειά του το 2025, επέστρεψε φέτος στο Eurovizija.LT 2026 και σάρωσε, κερδίζοντας το εισιτήριο για τη Βιέννη με ένα κομμάτι που υπογράφει ο ίδιος μαζί με τον Aurimas Galvelis.

Στην τελική ευθεία: Το πιο καλλιτεχνικό στοίχημα του ημιτελικού

Με την ολοκλήρωση της εμφάνισής του στην 14η θέση, η Λιθουανία άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στον Α’ Ημιτελικό. Ο Lion Ceccah κατάφερε να κερδίσει το κοινό με την unapologetically artistic παρουσία του, αποδεικνύοντας ότι η Eurovision έχει πάντα χώρο για το διαφορετικό και το τολμηρό.

Όλα δείχνουν πως το «Sólo Quiero Más» θα είναι η συμμετοχή που θα συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλη, οδηγώντας τη Λιθουανία σε μια σίγουρη θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Γιώργος Καπουτζίδης – Μαρία Κοζάκου: «Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Akyla δεν έχει ξαναγίνει»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Λιθουανία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης

Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης

12.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

12.05.2026

Δες επίσης

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν
EUROVISION

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

13.05.2026
Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση

12.05.2026
Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA

12.05.2026
Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party
EUROVISION

Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

12.05.2026
Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης
EUROVISION

Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης

12.05.2026
Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό

12.05.2026
Eurovision 2026: Η προσωπική αφήγηση του Noam Bettan με το «Michelle» για το Ισραήλ
EUROVISION

Eurovision 2026: Η προσωπική αφήγηση του Noam Bettan με το «Michelle» για το Ισραήλ

12.05.2026
Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja

12.05.2026
Eurovision 2026: Η δυναμική εμφάνιση του Μαυροβουνίου με την Tamara Živković
EUROVISION

Eurovision 2026: Η δυναμική εμφάνιση του Μαυροβουνίου με την Tamara Živković

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια