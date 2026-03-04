Release Athens x SNF Nostos: Jean-Michel Jarre

Το Release Athens x SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσθέτει μια τρίτη, συναρπαστική ημέρα στο πρόγραμμά του, μετά τις ήδη ανακοινωμένες με headliners τους David Byrne και Gorillaz.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδεχόμαστε τον θρυλικό Jean-Michel Jarre, έναν από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, για μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, τεχνολογία και θέαμα και υπόσχεται μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε κάθε θεατή.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το line-up της ημέρας.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Ο Jean-Michel Jarre δεν είναι απλώς ένας πρωτοπόρος μουσικός· είναι ο οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream και άνοιξε τον δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Το 1976 έγινε παγκοσμίως γνωστός με το Oxygène, μια εντυπωσιακή synth οδύσσεια που ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Πενήντα χρόνια αργότερα, με 22 studio albums και πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του, συνεχίζει να καινοτομεί, μαγνητίζοντας πρόσφατα πάνω από 120.000 θεατές στη Μπρατισλάβα με το Bridge From The Future και εντυπωσιάζοντας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Οι συναυλίες του είναι θεάματα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας ήχο, laser show και μαγευτικά οπτικά εφέ. Έχει σπάσει πολλές φορές το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης κοινού, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde, 1,3 εκατομμύρια στο Houston, 2,5 εκατομμύρια στη La Défense και 3,5 εκατομμύρια στη Μόσχα. Υπήρξε επίσης ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στην Κίνα, σε μια περιοδεία που αποτυπώθηκε στο περίφημο live album του 1981 The Concerts In China, ενώ έχει χρησιμοποιήσει ως καμβά εμβληματικούς χώρους όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, η Έρημος Σαχάρα, η Απαγορευμένη Πόλη, η Νεκρά Θάλασσα και ο Πύργος του Άιφελ.

Η Δευτέρα 22 Ιουνίου θα μας φέρει τον Jarre στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ για να ζήσουμε από κοντά ένα εντυπωσιακό θέαμα που συνοψίζει όλη την τεράστια καινοτόμο καριέρα του, την εξέλιξή του μέσα στις δεκαετίες και τη διαχρονική του επιρροή. Η μουσική του παραμένει επίκαιρη και τα shows του εξακολουθούν να καθηλώνουν το κοινό, όπου νέοι και παλιότεροι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ενέργεια και τη μαγεία που τον καθιστούν έναν πραγματικά μοναδικό δημιουργό της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/