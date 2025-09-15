Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής καταγγέλλουν τον ΣΚΑΪ – Ο λόγος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μετά την απόφαση του καναλιού να αναθέσει την παρουσίαση στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ενώ η κίνηση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό μέσα από το Πρωινό του ΑΝΤ1, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά.

Διάβασε επίσης: Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα δικηγορικά γραφεία που τους εκπροσωπούν, αναφέρεται: «Οι δικηγορικές εταιρίες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στην κοινή προσπάθεια τους να προασπίσουν τα δικαιώματα τους απέναντι στην αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Ειδικότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.

Η συμπεριφορά αυτή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ εκτός από αντισυμβατική προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και του συνολικού δημοσιογραφικού χώρου».

Διάβασε επίσης: Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.