TV 15.09.2025

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star - Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου
Το βίντεο με αστείες στιγμές των συντελεστών από τα παρασκήνια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα για 4η σεζόν έκανε το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Breakfast@star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να λένε την πρώτη καλημέρα στο κοινό για φέτος.

Αρχικά προβλήθηκε ένα βίντεο με αστείες στιγμές των συντελεστών από τα παρασκήνια, ενώ κατόπιν οι παρουσιαστές εμφανίστηκαν γεμάτοι διάθεση και αυθορμητισμό.

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star - Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

Διάβασε επίσης: Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

«Καλημέρα, καλημέρα… Άλλοι κλαίνε στα φινάλε, εγώ θα κλάψω στην πρεμιέρα.. Παιδιά, συγκινούμαι πάρα πολύ! Μέχρι πριν βγούμε ήμουν οκ. Τι είναι αυτό το πράγμα…» είπε η Ελένη Χατζίδου. «Συγκινήθηκες με το βίντεο; Το breakfast 4 είναι εδώ και ξεκινάει» πρόσθεσε ο Ετεοκλής Παύλου.

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star - Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

«Για 4η συνεχόμενη χρονιά είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα και φέτος. Υγεία παιδιά! Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι« είπε στη συνέχεια η Ελένη Χατζίδου και άμεσως μετά άρχισε η θεματολογία της εκπομπής.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Breakfast@star Star tv ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ Ετεοκλής Παύλου ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Emmys 2025: Iστορική διάκριση για το The Studio και ρεκόρ για Adolescence  

15.09.2025

Δες επίσης

Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες
TV

Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

15.09.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα

15.09.2025
Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

15.09.2025
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»
TV

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»

15.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *