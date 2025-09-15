Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

Το βίντεο με αστείες στιγμές των συντελεστών από τα παρασκήνια

Πρεμιέρα για 4η σεζόν έκανε το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Breakfast@star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να λένε την πρώτη καλημέρα στο κοινό για φέτος.

Αρχικά προβλήθηκε ένα βίντεο με αστείες στιγμές των συντελεστών από τα παρασκήνια, ενώ κατόπιν οι παρουσιαστές εμφανίστηκαν γεμάτοι διάθεση και αυθορμητισμό.

«Καλημέρα, καλημέρα… Άλλοι κλαίνε στα φινάλε, εγώ θα κλάψω στην πρεμιέρα.. Παιδιά, συγκινούμαι πάρα πολύ! Μέχρι πριν βγούμε ήμουν οκ. Τι είναι αυτό το πράγμα…» είπε η Ελένη Χατζίδου. «Συγκινήθηκες με το βίντεο; Το breakfast 4 είναι εδώ και ξεκινάει» πρόσθεσε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Για 4η συνεχόμενη χρονιά είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα και φέτος. Υγεία παιδιά! Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι« είπε στη συνέχεια η Ελένη Χατζίδου και άμεσως μετά άρχισε η θεματολογία της εκπομπής.

