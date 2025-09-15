TV 15.09.2025

Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

Μάλιστα, στην έναρξη της εκπομπής ο Αντρέας Μικρούτσικος εξέφρασε την αγάπη του προς το πρόσωπο της παρουσιάστριας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα με την εκπομπή «Buongiorno» μέσα από τη συχνότητα του Mega έκανε η Φαίη Σκορδά το πρωί της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου.

«Καλώς ορίσατε στο Mega! Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα και στον Alpha Κύπρου που από σήμερα θα μας βλέπετε ζωντανά, πολλά φιλιά στην Κύπρο. Ίσως ήρθα με μία άνεση μεγαλύτερη φέτος, αισθάνομαι μια ασφάλεια μεγαλύτερη γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη. Με τους περισσότερους έχω ξανασυνεργαστεί…», είπε αρχικά η παρουσιάστρια και παρουσίασε όλους τους συνεργάτες της.

Δίπλα στη Φαίη Σκορδά βρίσκονται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Στο πάνελ προστέθηκε ο Άρης Καβατζίκης και στην ομάδα ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης.

Στην έναρξη της εκπομπής ο Αντρέας Μικρούτσικος εξέφρασε την αγάπη του προς το πρόσωπο της Φαίης Σκορδά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στις διακοπές όποτε έβαζες μια ανάρτηση ή όταν κάναμε τη φωτογράφιση άνοιγε η καρδιά μου. Όταν κάναμε την Παρασκευή πρόβα τζενεράλε ήμουν ευτυχής. Άρα, σου καταθέτω τον τελευταίο μου τηλεοπτικό έρωτα».

