TV 15.09.2025

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο – Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

Ο παρουσιαστής ευχήθηκε τα καλύτερα στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αρκετά ανανεωμένο τρόπο έκανε πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού να λένε στο τηλεοπτικό κοινό την πρώτη καλημέρα.

Λίγη ώρα ωστόσο μετά την έναρξη της εκπομπής του ΑΝΤ1, τους τηλεθεατές περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, αφού ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε την εμφάνισή του μέσω ζωντανής σύνδεσης.

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανε πρεμιέρα για 13η φορά με το «Happy Day»

«Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Περίμενα να ξεκινήσει η εκπομπή. Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Γιατί η συνέχεια είστε εσείς.

Είναι η πρώτη φορά που έχω τρακ σε αυτή την εκπομπή. Όχι γιατί εγώ λείπω, αλλά γιατί είστε εσείς και έχω την ίδια αγωνία μαζί σας. Σήμερα ξύπνησα την ώρα που ξύπναγα και όταν ερχόμουν στο στούντιο. Γύρω στις 2:30 το πρωί. Μπήκα κανονικά και είδα τα θέματα» είπε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Διάβασε επίσης: Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα – Τα πρώτα του λόγια

