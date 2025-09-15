Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

Τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα

Δεδομένη είναι πια η επιστροφή του «The Voice» στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα για την εκπομπή «Weekend Live».

Συγκρεκριμένα, όλοι οι συντελεστές υπέγραψαν ώστε να βρίσκονται στον νέο κύκλο της του μουσικού talent show.

Στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται δηλαδή η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα λόγω του εγκλεισμού του στο Δρομοκαϊτειο.

Στο τιμόνι της παρουσίασης του «The Voice» θα βρεθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα.

