TV 15.09.2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»
Τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεδομένη είναι πια η επιστροφή του «The Voice» στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα για την εκπομπή «Weekend Live».

Συγκρεκριμένα, όλοι οι συντελεστές υπέγραψαν ώστε να βρίσκονται στον νέο κύκλο της του μουσικού talent show.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/?hl=el

Διάβασε επίσης: The Wall: Το τηλεπαιχνίδι – φαινόμενο έρχεται στο ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο

Στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται δηλαδή η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα λόγω του εγκλεισμού του στο Δρομοκαϊτειο.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Στο τιμόνι της παρουσίασης του «The Voice» θα βρεθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα.

Διάβασε επίσης: Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη – Ποιος την αντικαθιστά στον ΣΚΑΪ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

THE VOICE ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΣΚΑΪ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Το κόκκινο χαλί των Emmy 2025 κρύβει έμπνευση για το φθινοπωρινό σου μακιγιάζ

15.09.2025
Επόμενο

Kate Middleton: Πώς δένει τα μαλλιά της κότσο με 2 κινήσεις χωρίς λαστιχάκι -Καντο κι εσύ (video)

15.09.2025

Δες επίσης

Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής καταγγέλλουν τον ΣΚΑΪ – Ο λόγος
TV

Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής καταγγέλλουν τον ΣΚΑΪ – Ο λόγος

15.09.2025
Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου
TV

Πρεμιέρα για το Breakfast@Star – Βουρκωμένη στην έναρξη η Ελένη Χατζίδου

15.09.2025
Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες
TV

Φαίη Σκορδά: Διαφορερική πρεμιέρα για το «Buongiorno» – Οι νέες προσθήκες

15.09.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε πρεμιέρα στον Alpha με νέο πλατό και ανανεωμένη ομάδα

15.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *