Η αποχώρηση του Jimmy Kimmel κατέστρεψε οικονομικά την Disney

Η Disney αναθεώρησε την απόφαση του ABC μετά από συζητήσεις με τον παρουσιαστή

Μετά από μερικές ημέρες απουσίας, η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» επιστρέφει σήμερα στη μικρή οθόνη, έπειτα από την προσωρινή διακοπή που είχε επιβληθεί από το ABC την περασμένη εβδομάδα. Η απόφαση ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις για σχόλια που έκανε ο Jimmy Kimmel σχετικά με τη δολοφονία του Charlie Kirk, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της Federal Communications Commission (FCC), που εξέφρασε ανησυχίες για το περιεχόμενο της εκπομπής, οδήγησε στην προσωρινή αναστολή προβολής. Οι δηλώσεις του Kimmel σχετικά με την «εργαλειοποίηση» της δολοφονίας του Kirk από την ακροδεξιά προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων, κυρίως από συντηρητικούς κύκλους.

Η Disney, ιδιοκτήτρια του ABC, ανακοίνωσε ότι μετά από μια σειρά εκτεταμένων και «ειλικρινών» συζητήσεων με τον Jimmy Kimmel, αποφασίστηκε να συνεχιστεί κανονικά η προβολή της εκπομπής από την Τρίτη.

«Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε προσωρινά την παραγωγή, ώστε να αποφύγουμε την περαιτέρω ένταση σε μια συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο. Κάποια σχόλια θεωρήθηκαν ακατάλληλα για την περίσταση και προσβλητικά. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες με τον Jimmy και, με βάση αυτές, αποφασίσαμε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει στον αέρα την Τρίτη», αναφέρει η ανακοίνωση της Disney.

Ωστόσο, να σημειώσουμε πως η απόφαση της Disney να «σιγήσει» προσωρινά μία από τις δημοφιλέστερες εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης δεν έμεινε χωρίς συνέπειες και μάλιστα, χτύπησε την Disney στο πιο ευαίσθητο σημείο: το χρηματιστήριο.

Το hashtag #Disney έγινε trending, με την ακύρωση του #JimmyKimmel Live! να προκαλεί ευρύ κύμα αντιδράσεων. Διάσημοι από τον χώρο της ψυχαγωγίας, χρήστες των social media, αλλά και στελέχη της ίδιας της εταιρείας πήραν ανοιχτά θέση κατά της απόφασης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «υποχώρηση απέναντι σε πολιτικές πιέσεις».

Η μετοχή της Disney (DIS: NYSE) σημείωσε έντονη πτώση μέσα στην εβδομάδα, γεγονός που πολλοί αναλυτές αποδίδουν απευθείας στον χειρισμό της υπόθεσης Kimmel. Όπως σχολίασε εύστοχα χρήστης στο X (πρώην Twitter): «Όταν στοχοποιείς έναν τόσο μεγάλο σταρ, φυσικά θα υπάρξει αντίδραση. Ελπίζουμε να σταματήσουν να σκύβουν το κεφάλι σε επίδοξους “βασιλιάδες” πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζαμε.»

Η επιστροφή του Jimmy Kimmel στην οθόνη αναμένεται να τραβήξει και πάλι τα βλέμματα, καθώς αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Όλα δείχνουν πως αυτή η «μάχη» ανάμεσα σε τηλεοπτική σάτιρα, πολιτική ορθότητα και επιχειρηματική στρατηγική, μόνο τελειωμένη δεν είναι.

