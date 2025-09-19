TV 19.09.2025

Το Πρωινό: Συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα παραιτήθηκε στον αέρα της εκπομπής

5 μέρες μετά την πρεμιέρα, ένα άτομο από το πάνελ δήλωσε ότι σταματά από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από το «Πρωινό» παραιτήθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στον αέρα της σημερινής 19/9 εκπομπής του ΑΝΤ1, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον Γιώργο Λιάγκα.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα τρεις μέρες να τον μεταπείσω. Δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος πήρε τον λόγο και δήλωσε τα εξής: «Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω από τις 10 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Για να είμαι εδώ ξυπνάω από τις 6. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα και η άλλη πριν από 15 χρόνια και είναι για τον ίδιο λόγο».

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Κι ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Ποσειδώνας Γιαννόπουλος Πρωινό Αντ1
