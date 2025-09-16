TV 16.09.2025

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή βγήκε πρώτη στη πρεμιέρα της πρωινής ζώνης

Πώς κινήθηκαν οι ψυχαγωγικές εκπομπές τη Δευτέρα και ποιοι ξεχώρισαν στο κοινό
Με δυναμικό ξεκίνημα μπήκαν στη φετινή σεζόν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, οι οποίες βρέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωπες το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, με τη μεγάλη «μάχη της τηλεθέασης» να ξεκινά.

Νικήτρια λοιπόν της πρώτης ημέρας ήταν η Κατερίνα Καινούργιου και η εκπομπή της, Super Κατερίνα.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η εκπομπή του Alpha βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε 18,7% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ κατέγραψε 15,3% στο σύνολο του κοινού.

Στο δυναμικό κοινό, οι επιδόσεις των άλλων εκπομπών διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Το Πρωινό (ΑΝΤ1): 14,4%
  • Buongiorno (MEGA): 14%
  • Breakfast@Star (STAR): 9,3%
  • 10 Παντού (ΣΚΑΪ): 6,1%
  • Πρωίαν σε είδον (ΕΡΤ): 5,1%
  • Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ): 4,6%

Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών:

  • Το Πρωινό: 15%
  • Αταίριαστοι: 13,9%
  • Buongiorno: 11,8%
  • 10 Παντού: 9,4%
  • Breakfast@Star: 6,3%
  • Πρωίαν σε είδον: 6,3%

Κατερίνα Καινούργιου πρεμιέρα super κατερίνα

