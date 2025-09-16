Η κόρη του Rob Kardashian, Dream, εντυπωσιάζει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Dream Kardashian κατακτά την πασαρέλα στη Νέα Υόρκη με στιλ και αυτοπεποίθηση, ενώ η Blac Chyna την ενθαρύνει από front row

Η Dream, η κόρη της Blac Chyna και του Rob Kardashian, έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις στην πασαρέλα της Νέας Υόρκης, για δεύτερη φορά στη σύντομη, αλλά ήδη εντυπωσιακή καριέρα της. Στα 8 της χρόνια, περπάτησε με αυτοπεποίθηση φορώντας ένα μαύρο blazer dress με φουσκωτά μανίκια και μαύρα sneakers Converse, ενώ τα μαλλιά της ήταν σε ψηλό updo με παιχνιδιάρικες μπούκλες να πέφτουν στην πλάτη της. Η Blac Chyna μοιράστηκε ενθουσιασμένη ένα βίντεο στο Instagram, γεμάτη υπερηφάνεια για την κόρη της, που ακτινοβολούσε χαρά στην πασαρέλα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που περπατά σε catwalk της Νέας Υόρκης. Πέρσι είχε κάνει το ντεμπούτο της για τη συλλογή παιδικής μόδας Zeus & Lexi Kids, φορώντας baggy τζιν παντελόνια και ένα patchwork τζιν μπουφάν με μαύρα μανίκια, και τα μαλλιά της ήταν σε πλούσιες φυσικές μπούκλες. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Dream δείχνει να έχει κληρονομήσει τη χάρη και την αυτοπεποίθηση της οικογένειάς της, με τη μαμά της να την υποστηρίζει σε κάθε βήμα, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην ανάγκη της να μεγαλώσει φυσιολογικά και να απολαύσει την παιδική της ηλικία.

Το μέλλον της Dream και οι αξίες της οικογένειας

Η Blac Chyna, που είναι επίσης μητέρα του King Cairo, από τη σχέση της με τον Tyga, έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι θέλει να προστατεύσει τα παιδιά της από τον έντονο κόσμο της showbiz μέχρι να φτάσουν σε ηλικία ενηλικίωσης. Παρά τη δημόσια ζωή της οικογένειας, η Dream ήδη αποκτά γεύση από τη δημοσιότητα, αλλά η μαμά της θέλει να της δώσει πρώτα τα κατάλληλα εφόδια: αυτοπεποίθηση, οικογενειακές αξίες και εκτίμηση για τη σχολική ζωή.

Σύμφωνα με τη Blac Chyna, η μικρή δεν φαίνεται να έχει μέλλον στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά στον επιχειρηματικό κόσμο. Με παραδείγματα από τη μαμά της και τα μέλη της οικογένειάς της, η Dream μαθαίνει οργανικά πώς να ηγείται, να σέβεται τους ανθρώπους γύρω της και να χτίζει τις βάσεις για ένα επιτυχημένο μέλλον, ενώ παράλληλα απολαμβάνει την παιδική της ηλικία, χωρίς πίεση από τα φώτα της δημοσιότητας.

