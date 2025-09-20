Η RAYE επανέρχεται δριμύτερη με νέο single, 2ο album και παγκόσμια περιοδεία

Η RAYE κυκλοφόρησε το εκρηκτικό «Where Is My Husband?» και ανακοίνωσε το «This Tour May Contain New Music», που θα ταξιδέψει Ευρώπη και Αμερική

Η RAYE μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου της album «My 21st Century Blues» (2023) επιστρέφει με νέο single, ανακοινώνει τον επόμενο δίσκο της και ετοιμάζεται για παγκόσμια περιοδεία που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026. Το «Where Is My Husband?» δίνει μια πρώτη γεύση από το επόμενο κεφάλαιο της δημιουργικής της πορείας.

Το νέο single και το δεύτερο άλμπουμ

Το «Where Is My Husband?» έχει ήδη παρουσιαστεί ζωντανά σε φεστιβάλ, όπως το Glastonbury τον Ιούνιο, και τώρα κυκλοφορεί επίσημα. Σε συνέντευξή της στη British Vogue, η RAYE μίλησε για το επερχόμενο άλμπουμ της: «Ο πρώτος μου δίσκος ήταν σε πολλά σημεία καταστροφικός. Στο δεύτερο νιώθω αυτή την ανάγκη για ελπίδα, πρώτα για εμένα και μετά για όσους τον ακούσουν». Αν και ο τίτλος και το εξώφυλλο του άλμπουμ δεν έχουν ανακοινωθεί, οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες στο site της RAYE.

Η περιοδεία του 2026

Η περιοδεία «This Tour May Contain New Music» ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου από το Lodz της Πολωνίας και συνεχίζεται σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, όπως Βερολίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη και Κοπεγχάγη. Το βρετανικό σκέλος θα κορυφωθεί με δύο εμφανίσεις στο θρυλικό O2 Arena του Λονδίνου στις 26 και 27 Φεβρουαρίου.

Από τις 31 Μαρτίου η RAYE θα βρεθεί στη Βόρεια Αμερική, με σταθμούς το Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη και το Greek Theatre στο Λος Άντζελες, όπου θα ολοκληρώσει την περιοδεία στις 12 Μαΐου. Στη σκηνή θα τη συνοδεύουν οι αδερφές της, ABSOLUTELY και AMMA, που ακολουθούν επίσης δική τους καλλιτεχνική πορεία.

Διακρίσεις και συνεργασίες

Πέρα από τη δική της δισκογραφία, η RAYE έχει γράψει τραγούδια για διεθνείς αστέρες όπως οι Charli XCX, Beyoncé και Jennifer Lopez. Στις 2 Οκτωβρίου θα τιμηθεί στο Ivors Academy Honours στο Λονδίνο για την καμπάνια της υπέρ μιας πιο δίκαιης και ισότιμης μουσικής βιομηχανίας για τους τραγουδιστές.

