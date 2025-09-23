Ηρακλής Τσουζίνοφ: Γάμος, Netflix και Επίδαυρος – Όσα αποκάλυψε στο «Spill the Tea»

Ο νικητής του GNTM άνοιξε την καρδιά του στον Ανδρέα Ζωίτσα και μίλησε για τη νέα του ζωή, την πατρότητα, αλλά και μια πρόταση-έκπληξη από το Netflix

Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ, ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz και πρώην νικητής του GNTM, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του MAD TV «Spill the Tea» με τον Ανδρέα Ζωίτσα και δεν δίστασε να μοιραστεί μαζί μας πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής που μέχρι τώρα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια από τις πιο δυνατές αποκαλύψεις της κουβέντας ήταν πως ο Ηρακλής ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του, κάτι που τον γεμίζει χαρά και ανυπομονησία. Όπως είπε, διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, και το χαμόγελό του τα έλεγε όλα.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, ο Ηρακλής μίλησε για την πατρότητα και πώς αυτή τον έχει αλλάξει ως άνθρωπο. Χαρακτήρισε την εμπειρία ως «το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει μέχρι σήμερα», ενώ αποκάλυψε πως επιθυμεί να αποκτήσει κι άλλα παιδιά στο μέλλον.

Η κουβέντα, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από το GNTM, του οποίου η νέα σεζόν έκανε πρεμιέρα την περασμένη Παρασκευή. Ο ίδιος δήλωσε πως παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και το υποστηρίζει από καρδιάς. Εκεί ήρθε και μια έκπληξη: αποκάλυψε πως του έχει γίνει πρόταση να συμμετάσχει σε σειρά του Netflix, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αλλά σίγουρα κάτι ετοιμάζεται στα παρασκήνια!

Η συνέντευξη έκλεισε με μια νότα συγκίνησης και φιλοδοξίας, όταν ο Ηρακλής μοιράστηκε το προσωπικό του καλλιτεχνικό όνειρο: να ανέβει κάποια στιγμή στη σκηνή της Επιδαύρου. Ένα όνειρο που δείχνει ότι δεν βάζει όρια στη δημιουργικότητά του και συνεχώς εξελίσσεται.

