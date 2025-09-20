ΗΘΕ 2025: Όλα τα fashion looks που είδαμε πάνω στο stage

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion δεν ήταν μόνο μια επετειακή γιορτή μουσικής, αλλά και μια πασαρέλα επί σκηνής. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στην κατάμεστη Πλατεία Νερού στο Φάληρο, χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τα fashion statements των αγαπημένων τους καλλιτεχνών, που συνδύασαν εντυπωσιακά looks με εκρηκτικές εμφανίσεις. Από glamorous outfits μέχρι streetwear πινελιές, κάθε εμφάνιση τόνιζε την προσωπικότητα και το vibe του καλλιτέχνη.

Για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, το stage μετατράπηκε σε μια σκηνή όπου η μουσική και η μόδα συνυπήρξαν αρμονικά. Με το φετινό σύνθημα «20 χρόνια ζεις το ΛΑΪΒ», οι performers απέδειξαν πως το style τους είναι εξίσου iconic με τη μουσική τους, προσφέροντας στιγμές που οι θεατές δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή και το vibe εκτοξεύτηκε στα ύψη. Με εκρηκτικό performance, δυναμικές χορογραφίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, η pop queen απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η κορυφαία entertainer της γενιάς της. Στην ΗΘΕ 2025, η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε με ένα στέν, μακριμάνικο, σκούρο μπλε κορμάκι με βαθύ άνοιγμα, που συνδύασε με μαύρες ζώνες με μεταλλικά στοιχεία, ενώ ολοκλήρωσε το look με μαύρες high-knee μπότες, προσθέτοντας ένταση με statement αξεσουάρ που την έκαναν να λάμπει ακόμα περισσότερο κάτω από τους προβολείς.

Μαρίνα Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι ανέβασε στη σκηνή το δικό της ανεπανάληπτο κράμα παραδοσιακού και urban ήχου, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό της. Η εμφάνισή της ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με total white σύνολο που περιλάμβανε bikini top και micro shorts, ενώ μια ζακέτα ήταν δεμένη γύρω από τη μέση της. Ολοκλήρωσε το look με ψηλές μπότες με τακούνι στην ίδια απόχρωση, beach wave μαλλιά και belached φρύδια, δημιουργώντας μια από τις πιο iconic εμφανίσεις στο stage.

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου αποθεώθηκε, με το κοινό να τραγουδά κάθε της hit από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Η εμφάνισή της ήταν εντυπωσιακή, με ένα ασημί skort με τελειώμα peplum που ανέβαινε προς τα πάνω, δημιουργώντας εφέ κορσέ, το οποίο συνδύασε με λευκό κιπούρ πουκάμισο με balloon μανίκια. Τα παπούτσια της σε ασημί-metallic απόχρωση ολοκλήρωσαν το look, προσθέτοντας λάμψη και σκηνική δυναμική σε κάθε της κίνηση.

FY

Ο FY παρουσίασε ένα εκρηκτικό act γεμάτο επιτυχίες που έκαναν το κοινό να ξεσπάσει σε φωνές και χορό. Η εμφάνισή του ήταν άκρως statement και streetwear, με κρεμ polo t-shirt με ροζ λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ροζ sweatpants με λευκές λεπτομέρειες που θύμιζαν λουλούδια, προσδίδοντας χρώμα και νεανική ενέργεια στο stage.

Kidd

Ο Kidd απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωνές της νέας γενιάς. Με αυθεντικό flow και χωρίς περιττές φανφάρες, έφερε το απόλυτο street vibe, κάνοντας κάθε κομμάτι να χτυπά σαν καρδιά μέσα από τα ηχεία. Για το look του επέλεξε σκισμένο τζιν και μαύρο t-shirt με στάμπα, ολοκληρωμένο με χοντρή αλυσίδα στο λαιμό, εκπέμποντας καθαρό urban attitude σε κάθε του κίνηση πάνω στη σκηνή.

Solmeister

Ο Solmeister έφερε αλήθεια και συναίσθημα στη σκηνή, συνδυάζοντας τη μουσική του με ένα punk-rock look που ξεχώριζε. Φόρεσε αμάνικη μαύρη μπλούζα σε layering με μαύρη διφάνεια, μαύρη denim βερμούδα και μια χοντρή αλυσίδα στο λαιμό που κατέληγε σε λουκέτο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μαύρα βαμμένα νύχια, προσθέτοντας μια σκοτεινή, edgy πινελιά στην εμφάνισή του.

Marseaux

Τη σκηνή κατέλαβε η Marseaux, η οποία, με τη δύναμη της φωνής της και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, κατάφερε να μαγέψει το κοινό από την πρώτη στιγμή. Το outfit που επέλεξε για την πιο ξεχωριστή βραδιά του χρόνου ήταν τόσο δυναμικό όσο και το act της. Μια δερμάτινη, φούξια καμπαρτίνα, με total white boxing σετ αντίστοιχες boxing boots. Κάθε λεπτομέρεια πάνω έδειχνε πως είχε έρθει για να τα «σπάσει».

Lila

Η Lila απέδειξε ότι δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσεις. Φόρεσε total black look με tailored cargo παντελόνι, oversized μπλέιζερ και μπόυστο μαύρο top, ολοκληρωμένο με μαύρα γυαλιά ηλίου. Τα μποτάκια με μυτερή μύτη και τα statement ασημί αξεσουάρ έδωσαν edge στο outfit, ενώ τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα στην χαρακτηριστική της πλεξούδα, προσθέτοντας μια signature πινελιά στο στιλ της.

Klavdia

Η Klavdia χάρισε ένα set γεμάτο συναίσθημα και ενέργεια, ενώ η εμφάνισή της απογειώθηκε με ένα co-ord σύνολο από δύο κομμάτια σε μπλε-γκρι αποχρώσεις. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν τα charms που είχε τοποθετήσει στα κοτσιδάκια της, προσθέτοντας παιχνιδιάρικη και ξεχωριστή νότα στο στιλ της πάνω στη σκηνή.

Onemanshow

Ο Onemanshow ξεσήκωσε το πλήθος με ένα εκρηκτικό medley αγαπημένων επιτυχιών. Στο stage εμφανίστηκε με λευκό statement γιλέκο συνδυασμένο με tailored μαύρη βερμούδα, ενώ οι ψηλές κάλτσες δημιούργησαν συνέχεια στη σιλουέτα του, προσθέτοντας στιλ και χαρακτήρα στο look του.

Μαντώ

Το κοινό χειροκρότησε δυνατά την εμφάνιση της Μαντούς Κουντούρη στη σκηνή, η οποία ανέβηκε φέρνοντας disco vibes με την παρουσία και την ενέργειά της. Λαμπερή, φορώντας ένα πράσινο crop top με παγιέτες, ασορτί high-knee μπότες και ένα denim σορτσάκι, κατάφερε να μαγέψει όλο το κοινό που βρισκόταν κάτω από τη σκηνή.

Evangelia

Η Evangelia ανέβηκε στο stage φορώντας ένα vinyl σύνολο σε καφέ-μπορντό αποχρώσεις, με λευκές λεπτομέρειες να τυλίγονται γύρω από το σώμα της, δημιουργώντας βολάν σχήματα. Ο game changer της εμφάνισης ήταν οι ψηλές χρυσές μπότες, που έδωσαν ένταση και δυναμική στο look της πάνω στη σκηνή.

Vemily

Η Vemily ανέβηκε στη σκηνή για να δώσει έναν Y2K αέρα, φορώντας micro shorts με αλυσίδες στη μέση και μια μπεζ μακριμάνικη μπλούζα. Το look ολοκληρώθηκε με layers από βραχιόλια και slouchy peep-toe μπότες, προσδίδοντας νοσταλγικό yet edgy vibe στην εμφάνισή της.

Kira May Cry

Ο Kira May Cry ανέβηκε στο stage της ΗΘΕ 2025 φορώντας navy blue polo t-shirt με στάμπα και straight-leg jean, ολοκληρώνοντας το look με timberland-style μπότες που έδιναν streetwear χαρακτήρα και rugged vibe στην εμφάνισή του.

Akylas

Ο Akylas για την εμφάνισή του επέλεξε ένα total black σύνολο, με μαύρο διαφανές πουκάμισο διακοσμημένο με λευκά σχέδια, μαύρη μπλούζα και μαύρο denim παντελόνι, συνδυασμένο με ζώνη με boho αγγράφαφα. Τα ασημένια αξεσουάρ και το μαντήλι που ήταν δεμένο στο παντελόνι, ολοκλήρωσαν το look, απογειώνοντας την εικόνα του πάνω στη σκηνή.

Yama & Aggelina

Οι Yama και Aggelina χάρισαν στο κοινό τα πιο chill vibes μέσα από τις εμφανίσεις τους. Η Aggelina επέλεξε ένα total denim lace-up co-ord σύνολο με λεπτομέρειες από δαντέλα, ενώ ο frontman των Yama τη συμπλήρωσε με ένα denim jacket, λευκό t-shirt και μαύρο παντελόνι, δημιουργώντας ένα cool, coordinated look πάνω στη σκηνή.

Ανδρομάχη

Η Ανδρομάχη επέλεξε ένα total denim look με boho διάθεση. Το τοπ της θύμιζε γιλέκο και κατέληγε σε βολάν λεπτομέρειες, προσθέτοντας κίνηση και παιχνιδιάρικη διάσταση στο outfit της πάνω στη σκηνή.

Venetia Kamara & Dat Lilly

Η Venetia Kamara επέλεξε δύο διαφορετικά σύνολα για τη μεγάλη βραδιά. Στην αρχή εμφανίστηκε με ένα low-waist μαύρο laced-up φόρεμα, συνδυασμένο με vinyl μπότες με μυτερή μύτη, ενώ αργότερα φόρεσε ένα φόρεμα με λευκό μπούστο και ροζ κορσέ στο πάνω μέρος και μια έντονη ροζ φούστα με φραμπαλά στο κάτω μέρος. Το look ολοκληρώθηκε με ψηλές ροζ chunky γόβες και δαντελένιο καλσόν, δημιουργώντας ένα bold και theatrical αποτέλεσμα πάνω στη σκηνή.

Και η Dat Lilly παρουσίασε δύο ξεχωριστά σύνολα. Το πρώτο περιλάμβανε ένα μαυρό-κίτρινο μπικίνι τοπ συνδυασμένο με loose μαύρο παντελόνι και ζώνη σε κίτρινη απόχρωση, ενώ το δεύτερο περιλάμβανε μοβ μπλούζα με cut-outs και μαύρο δερμάτινο κολλητό παντελόνι, ολοκληρωμένο με combat boots, προσδίδοντας δυναμική και edgy ατμόσφαιρα στο look της.

