Fashion 04.11.2026

5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ

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Από το σωστό layering μέχρι τις πιο απαλές υφές, μάθε πώς θα πετύχεις το απόλυτο cozy style με τα πιο άνετα πουλόβερ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η άνεση και η απαλή υφή είναι πρωταρχικής σημασίας στα φετινά πλεκτά.
  • Οι oversized σιλουέτες, οι πεσμένοι ώμοι και τα χνουδωτά νήματα κυριαρχούν στις τάσεις.
  • Το layering και οι γήινοι τόνοι, με πιθανές έντονες πινελιές, είναι ιδανικά για το φθινοπωρινό στυλ.
  • Το άρθρο προτείνει 5 συγκεκριμένα πλεκτά από τα Stradivarius για τη σεζόν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νοέμβριος έχει μπει για τα καλά, ο υδράργυρος πέφτει και η ντουλάπα μας ζητά απεγνωσμένα τη ζεστασιά που μόνο ένα καλό πλεκτό μπορεί να προσφέρει. Αυτή η εποχή είναι η ιδανική στιγμή για να επενδύσουμε στα πιο cozy κομμάτια της σεζόν, μετατρέποντας το καθημερινό ντύσιμο σε μια εμπειρία απόλυτης άνεσης. Το ζητούμενο δεν είναι απλά να προστατευτούμε από το κρύο, αλλά να ανακαλύψουμε εκείνη τη soft αίσθηση που σε κάνει να νιώθεις όμορφα από το πρωί στο γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο για καφέ.

cardiagan_poulover
https://www.instagram.com/annelauremais/

Η αναζήτηση του ιδανικού πουλόβερ ξεκινά πάντα από την υφή και τη γραμμή του, καθώς η άνεση είναι ο πρωταγωνιστής των φετινών trends. Ξέχασε τα στενά και σκληρά πλεκτά που περιορίζουν τις κινήσεις σου και πες «ναι» στις oversized σιλουέτες, τους πεσμένους ώμους και τα απαλά, χνουδωτά νήματα. Ένα πουλόβερ με σύνθεση από ποιοτικά υλικά ή soft touch πλέξη χαρίζει αυτή την αγκαλιά που χρειάζεσαι τις κρύες μέρες του φθινοπώρου, προσφέροντας παράλληλα μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που ξεχωρίζει.

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Για ένα ακαταμάχητο καθημερινό στυλ, οι συνδυασμοί που μπορείς να δημιουργήσεις είναι αμέτρητοι και εξαιρετικά ευέλικτοι. Φόρεσε ένα πλεκτό σε χαλαρή γραμμή πάνω από το αγαπημένο σου denim παντελόνι και ολοκλήρωσε το look με sneakers ή chunky boots για ένα άνετο street style αποτέλεσμα. Αν θέλεις κάτι πιο εκλεπτυσμένο, συνδύασε ένα oversized ζιβάγκο με μια satin midi φούστα και ψηλές μπότες, παίζοντας με τις αντιθέσεις των υφών που δίνουν αμέσως έναν αέρα πολυτέλειας.

Το layering αποτελεί το απόλυτο fashion tip του Νοεμβρίου, προσθέτοντας βάθος και χαρακτήρα στο σύνολό σου. Μπορείς να φορέσεις ένα λεπτό πλεκτό μέσα από ένα oversized blazer για το office look σου ή να αφήσεις τον γιακά ενός λευκού κλασικού πουκαμίσου να φαίνεται μέσα από ένα crew-neck πουλόβερ. Για τις πιο κρύες μέρες, δοκίμασε να ρίξεις ένα δεύτερο πουλόβερ στους ώμους σου σαν σάλι, μια τάση που όχι μόνο δείχνει εξαιρετικά chic, αλλά είναι και απόλυτα πρακτική.

Γυναίκα με δερμάτινο μπουφάν και φαρδιά παντελόνα, εμπνευσμένη από το γαλλικό street style, σε αστικό περιβάλλον.
https://www.instagram.com/salome.mory/

Στον τομέα των χρωμάτων, οι γήινοι τόνοι συνεχίζουν να κυριαρχούν, χαρίζοντας ηρεμία και διαχρονικότητα στα φθινοπωρινά σύνολα. Το ζεστό καμηλό, το σπασμένο λευκό, το μπεζ της άμμου και το βαθύ σοκολατί είναι οι απόλυτοι σύμμαχοι για να χτίσεις μια ευέλικτη γκαρνταρόμπα. Ωστόσο, αν θέλεις να σπάσεις τη μονοτονία του συννεφιασμένου καιρού, μη φοβηθείς να εντάξεις έντονες πινελιές, όπως το κόκκινο του κερασιού ή το απαλό σάπιο μήλο, που αναβαθμίζουν αμέσως τη διάθεση.

Για να σου γλιτώσουμε χρόνο από το ψάξιμο, κάναμε τη δική μας διαδικτυακή βόλτα και ξεχωρίσαμε 5 μοναδικά κομμάτια από τα Stradivarius που συνδυάζουν τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν με την πιο προσιτή άνεση. Από oversized ζιβάγκο σε ουδέτερες αποχρώσεις μέχρι cozy πλεκτά με ιδιαίτερες υφές, αυτές οι επιλογές υπόσχονται να γίνουν τα αγαπημένα σου fashion staples για όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

5 πουλόβερ από Stradivarius που θα φορέσεις ξανά και ξανά:

Πλεκτό πουλόβερ με μανίκια νυχτερίδα σε σκούρο καφέ 

plekto_poulover_kafe

Πλεκτό πουλόβερ με βάτες σε μωβ

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Πλεκτό πουλόβερ με φερμουάρ σε πράσινο και λευκό

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Πουλόβερ με πλεξίδες και κουκούλα σε χακί

poulover_ladi

Πλεκτό πουλόβερ με φιόγκο στα μανίκια σε καφέ 

poulover_fiogkos

Κεντρική Εικόνα: Stradivarius

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