Αν λατρεύεις αυτό το χρώμα στα νύχια, τότε είσαι 100% Gen Z

Με μια ματιά Το τιρκουάζ είναι η απόλυτη τάση στα νύχια, επηρεασμένο από την αισθητική "mermaidcore".

Κολακεύει κάθε επιδερμίδα και αναδεικνύει το καλοκαιρινό μαύρισμα.

Προσφέρει ζωντάνια και φρεσκάδα, εκφράζοντας αυτοπεποίθηση και ελευθερία.

Μπορεί να φορεθεί μονοχρωματικά ή ως βάση για δημιουργικά σχέδια και φινιρίσματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα χρώμα που «φωνάζει» καλοκαίρι, αυτό είναι δίχως αμφιβολία το τιρκουάζ. Φέτος, η απόχρωση αυτή, που ισορροπεί μαγικά ανάμεσα στο γαλάζιο του ωκεανού και το πράσινο του τροπικού παραδείσου, μετατρέπεται στην απόλυτη τάση στο μανικιούρ, κατακτώντας επάξια την κορυφή στις προτιμήσεις των social media. Επηρεασμένο άμεσα από τη «mermaidcore» αισθητική, την τάση που θέλει να φέρει τη μαγεία της θάλασσας στην καθημερινότητά μας, το τιρκουάζ δεν είναι απλώς ένα χρώμα, αλλά μια ολόκληρη καλοκαιρινή διάθεση που δεν περνά απαρατήρητη.

Η γοητεία του έγκειται στην εντυπωσιακή του ικανότητα να κολακεύει κάθε τύπο επιδερμίδας, λειτουργώντας ως ο ιδανικός σύμμαχος για να αναδείξεις το μαύρισμα των διακοπών. Είτε διαθέτεις φυσικά κοντά νύχια είτε προτιμάτε τα πιο μακριά, almond ή coffin σχήματα, το τιρκουάζ προσφέρει μια δόση ζωντάνιας και φρεσκάδας που αναβαθμίζει αμέσως το στυλ σας. Είναι μια απόχρωση που αποπνέει αυτοπεποίθηση, παιχνιδιάρικη διάθεση και μια δόση ελευθερίας, ακριβώς όπως οι στιγμές που περνάμε δίπλα στο κύμα.

Love layers: Το νέο viral κούρεμα της Gigi Hadid που κάνει contour στο πρόσωπο

Για όσες αναζητούν την απόλυτη κομψότητα, το μονοχρωματικό look παραμένει η ασφαλής αλλά και εξαιρετικά chic επιλογή που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Αν πάλι νιώθετε πιο τολμηρές και θέλετε να πειραματιστείτε, το τιρκουάζ αποτελεί τον τέλειο καμβά για να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας. Φανταστείτε το με ένα εντυπωσιακό chrome φινίρισμα για ένα φουτουριστικό «βρεγμένο» αποτέλεσμα, συνδυασμένο με διακριτικά θαλασσινά nail arts, ή ακόμα και ως τη βάση για μια μοντέρνα παραλλαγή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ με χρωματιστά tips. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την τάση στο δικό σας, μοναδικό ύφος.

Είναι, λοιπόν, η στιγμή να αφήσετε στην άκρη για λίγο τα κλασικά κόκκινα ή τα nude χρώματα και να υποκύψετε στη δροσιά του τιρκουάζ. Δεν πρόκειται μόνο για μια επιλογή ομορφιάς, αλλά για έναν τρόπο να φέρετε το καλοκαίρι στα άκρα σας. Είτε βρίσκεστε στην ένταση της πόλης είτε χαλαρώνετε στην ακροθαλασσιά, το τιρκουάζ μανικιούρ υπόσχεται να προσφέρει εκείνη την απαραίτητη νότα αισιοδοξίας που χρειαζόμαστε, θυμίζοντάς σας σε κάθε σας κίνηση πως η σεζόν της ξεγνοιασιάς είναι εδώ και σας ανήκει.