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Beauty 22.07.2026

Ghost lashes: Το καλοκαιρινό hack των celebrities για βλέμμα που δείχνει πάντα φρέσκο

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Το αγαπημένο hack των διάσημων γυναικών του εξωτερικού για να αποχαιρετήσεις τη μάσκαρα και να απολαύσεις ένα δροσερό, αψεγάδιαστο καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Ghost Lashes είναι μια νέα τάση που προωθεί τη φυσικότητα και την ανάλαφρη αισθητική στις βλεφαρίδες.
  • Η τάση αυτή προτείνει την παράλειψη της μάσκαρα ή την πολύ διακριτική εφαρμογή της για φυσικό αποτέλεσμα.
  • Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αποφυγή ατυχημάτων με τη μάσκαρα και λιγότερη ταλαιπωρία στα μάτια.
  • Για να πετύχεις το look, χρειάζεσαι καθαρές βλεφαρίδες, ψαλιδάκι και διάφανο gel βλεφαρίδων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για χρόνια, η μάσκαρα αποτελούσε το απόλυτο beauty όπλο για εντυπωσιακό μήκος, πλούσιο όγκο και βλέμμα που μαγνήτιζε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα, όμως, μια νέα, ανάλαφτη αισθητική έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Οι Ghost Lashes ή αλλιώς οι «βλεφαρίδες-φάντασμα» κάνουν δυναμική εμφάνιση και φέρνουν την απόλυτη απελευθέρωση στο καλοκαιρινό μακιγιάζ, προτείνοντας κάτι εντελώς διαφορετικό: βλεφαρίδες που υπάρχουν, αλλά δεν φωνάζουν για προσοχή.

https://www.instagram.com/priscillavalles/
https://www.instagram.com/priscillavalles/

Αυτή η νέα τάση βασίζεται στην απόλυτη φυσικότητα, ταιριάζοντας γάντι στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Στόχος δεν είναι οι δραματικές, κατάμαυρες και υπερβολικά έντονες βλεφαρίδες, αλλά ένα καθαρό, αιθέριο αποτέλεσμα που αφήνει το πρόσωπο να αναπνεύσει κάτω από τον ήλιο. Είναι η φυσική εξέλιξη του minimal beauty, ιδανική για τις ημέρες που θέλεις η επιδερμίδα σου να δείχνει λαμπερή, δροσερή και απαλλαγμένη από βαριά προϊόντα.

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Τι είναι οι Ghost Lashes και γιατί τις χρειαζόμαστε το καλοκαίρι

Οι Ghost Lashes ουσιαστικά προτείνουν να παραλείψουμε εντελώς τη μάσκαρα ή να την εφαρμόσουμε με τόσο διακριτικό τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει σχεδόν αόρατο. Οι βλεφαρίδες παραμένουν καθαρές, ανάλαφρες και φυσικές, χωρίς κόμπους και χωρίς το κλασικό «βαρύ» βλέμμα που λιώνει με τη ζέστη και την υγρασία. Η αισθητική αυτή αποπνέει την αύρα μιας γυναίκας που δείχνει φρέσκια, ξεκούραστη και ανεπιτήδευτη στην παραλία ή τις καλοκαιρινές βόλτες της.

Η άνοδος αυτής της τάσης συνδέεται άμεσα με τη στροφή προς πιο άνετες και ξεκούραστες επιλογές ομορφιάς. Aστέρες του Χόλιγουντ και κορυφαία μοντέλα, όπως η Hailey Bieber και η Gigi Hadid, υιοθετούν σταθερά αυτό το ανεπιτήδευτο στιλ με λαμπερή επιδερμίδα και διακριτικό βλέμμα, αποδεικνύοντας ότι το λιγότερο είναι τελικά περισσότερο.

Τα οφέλη και πώς να πετύχεις το τέλειο καλοκαιρινό look

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη αισθητική τους αξία, προσφέρουν τεράστια πρακτικά οφέλη για το καλοκαίρι. Ξεχνάς οριστικά τα ατυχήματα με τη μαύρη μάσκαρα εξαιτίας της ζέστης, του ιδρώτα ή μιας βουτιάς στη θάλασσα, ενώ η περιοχή των ματιών ταλαιπωρείται λιγότερο από το έντονο τρίψιμο στο ντεμακιγιάζ. Παράλληλα, οι τρίχες δεν επιβαρύνονται καθημερινά από χημικά προϊόντα. Όταν οι βλεφαρίδες δεν κυριαρχούν, η ηλιοκαμένη επιδερμίδα, τα κρεμώδη ρουζ και τα glossy lips γίνονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

gigi_hadid_vlefarides
https://www.instagram.com/gigihadid/

Για να τις υιοθετήσεις, ξεκίνα με απόλυτα καθαρές βλεφαρίδες. Ένα καλό ψαλιδάκι βλεφαρίδων αρκεί για να ανοίξει το βλέμμα με φυσικό τρόπο, ενώ ένα διάφανο gel βλεφαρίδων θα κρατήσει τις τρίχες στη θέση τους όλη μέρα, χαρίζοντας ένα πεντακάθαρο, δροσερό καλοκαιρινό φινίρισμα.

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