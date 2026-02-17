Υγεία 17.02.2026

Το πιο συχνό λάθος στο πλύσιμο των χεριών που αυξάνει τις πιθανότητες κρυολογήματος

Αν υιοθετήσουμε αυτές τις απλές συνήθειες, μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα να κολλήσουμε κρυολόγημα ή άλλες λοιμώξεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές ότι το πλύσιμο των χεριών είναι η πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδος για να προστατευτούμε από ιούς και μικρόβια. Από παιδικά χρόνια, οι γονείς και οι δάσκαλοι επαναλαμβάνουν την ίδια φράση: «Πλύνε καλά τα χέρια σου!». Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και οι πιο προσεκτικοί ανάμεσά μας συχνά παραβλέπουν λεπτομέρειες που κάνουν τη διαδικασία λιγότερο αποτελεσματική.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πλύσης αλλά ο τρόπος που πλένουμε τα χέρια μας. Μπορεί να αφιερώνουμε χρόνο κάτω από τη βρύση, να τρίβουμε με σαπούνι, αλλά ένα μικρό λάθος μπορεί να αφήσει μικρόβια και ιούς να παραμένουν στις παλάμες, ανάμεσα στα δάχτυλα ή κάτω από τα νύχια. Και τότε, ακόμα κι αν φαίνεται ότι έχουμε καθαρίσει τα χέρια μας, η πιθανότητα να κολλήσουμε ένα κοινό κρυολόγημα ή άλλες λοιμώξεις αυξάνεται σημαντικά.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου

Σύμφωνα με ειδικούς στην υγιεινή, το πιο συχνό λάθος που κάνει σχεδόν ο καθένας είναι το σύντομο ή ατελές τρίψιμο των χεριών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα και γύρω από τα νύχια. Με άλλα λόγια, πολλές φορές τα χέρια φαίνονται καθαρά, αλλά τα μικρόβια παραμένουν κρυμμένα σε σημεία που παραβλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που αγγίζουμε πρόσωπο, στόμα ή μάτια, δίνουμε στα μικρόβια ένα «εισιτήριο» για να εισβάλλουν στο σώμα μας.

pexels.com

Για να αποφύγουμε αυτό το λάθος, οι ειδικοί συνιστούν:

  • Τρίψε όλες τις επιφάνειες των χεριών: παλάμες, ραχιαία επιφάνεια, ανάμεσα στα δάχτυλα και κάτω από τα νύχια.
  • Χρησιμοποίησε αρκετό σαπούνι και χρόνο: το πλύσιμο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 20-30 δευτερόλεπτα.
  • Ξέπλυνε καλά: υπολείμματα σαπουνιού μπορεί να αφήσουν επιφάνειες που συγκρατούν μικρόβια.
  • Στέγνωσε σχολαστικά: μικρόβια αναπτύσσονται εύκολα σε υγρές επιφάνειες, οπότε μια καθαρή πετσέτα ή χαρτί είναι απαραίτητα.
pexels.com

Αν υιοθετήσουμε αυτές τις απλές συνήθειες, μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα να κολλήσουμε κρυολόγημα ή άλλες λοιμώξεις, ενώ παράλληλα προστατεύουμε και τους γύρω μας. Το πλύσιμο των χεριών δεν είναι απλώς μια ρουτίνα, είναι η πιο βασική άμυνα για την υγεία μας και, όπως δείχνουν οι μελέτες, η αποτελεσματικότητά του κρύβεται στις λεπτομέρειες που συχνά αγνοούμε.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: 3 τρόποι να κοιμηθείς καλύτερα όταν έχεις βουλωμένη μύτη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

κρυολόγημα πλύσιμο ΥΓΕΙΑ χέρια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις

Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις

17.02.2026
Επόμενο
Θες να τονώσεις τον μεταβολισμό σου; Τα πικάντικα τρόφιμα είναι η λύση

Θες να τονώσεις τον μεταβολισμό σου; Τα πικάντικα τρόφιμα είναι η λύση

17.02.2026

Δες επίσης

Θες να τονώσεις τον μεταβολισμό σου; Τα πικάντικα τρόφιμα είναι η λύση
Life

Θες να τονώσεις τον μεταβολισμό σου; Τα πικάντικα τρόφιμα είναι η λύση

17.02.2026
Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις
Fitness

Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις

17.02.2026
Βαρέθηκες το τοστ; Αυτό είναι το μικρό trick που σε κάνει να εθιστείς ξανά
Food

Βαρέθηκες το τοστ; Αυτό είναι το μικρό trick που σε κάνει να εθιστείς ξανά

17.02.2026
Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους
Life

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους

17.02.2026
Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου
Life

Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου

17.02.2026
Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»
Life

Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

17.02.2026
Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι
Food

Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

17.02.2026
Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά
Life

Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά

17.02.2026
Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας
Life

Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ