Το πιο συχνό λάθος στο πλύσιμο των χεριών που αυξάνει τις πιθανότητες κρυολογήματος

Όλοι έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές ότι το πλύσιμο των χεριών είναι η πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδος για να προστατευτούμε από ιούς και μικρόβια. Από παιδικά χρόνια, οι γονείς και οι δάσκαλοι επαναλαμβάνουν την ίδια φράση: «Πλύνε καλά τα χέρια σου!». Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και οι πιο προσεκτικοί ανάμεσά μας συχνά παραβλέπουν λεπτομέρειες που κάνουν τη διαδικασία λιγότερο αποτελεσματική.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πλύσης αλλά ο τρόπος που πλένουμε τα χέρια μας. Μπορεί να αφιερώνουμε χρόνο κάτω από τη βρύση, να τρίβουμε με σαπούνι, αλλά ένα μικρό λάθος μπορεί να αφήσει μικρόβια και ιούς να παραμένουν στις παλάμες, ανάμεσα στα δάχτυλα ή κάτω από τα νύχια. Και τότε, ακόμα κι αν φαίνεται ότι έχουμε καθαρίσει τα χέρια μας, η πιθανότητα να κολλήσουμε ένα κοινό κρυολόγημα ή άλλες λοιμώξεις αυξάνεται σημαντικά.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου

Σύμφωνα με ειδικούς στην υγιεινή, το πιο συχνό λάθος που κάνει σχεδόν ο καθένας είναι το σύντομο ή ατελές τρίψιμο των χεριών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα και γύρω από τα νύχια. Με άλλα λόγια, πολλές φορές τα χέρια φαίνονται καθαρά, αλλά τα μικρόβια παραμένουν κρυμμένα σε σημεία που παραβλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που αγγίζουμε πρόσωπο, στόμα ή μάτια, δίνουμε στα μικρόβια ένα «εισιτήριο» για να εισβάλλουν στο σώμα μας.

Για να αποφύγουμε αυτό το λάθος, οι ειδικοί συνιστούν:

Τρίψε όλες τις επιφάνειες των χεριών: παλάμες, ραχιαία επιφάνεια, ανάμεσα στα δάχτυλα και κάτω από τα νύχια.

Χρησιμοποίησε αρκετό σαπούνι και χρόνο: το πλύσιμο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 20-30 δευτερόλεπτα.

Ξέπλυνε καλά: υπολείμματα σαπουνιού μπορεί να αφήσουν επιφάνειες που συγκρατούν μικρόβια.

Στέγνωσε σχολαστικά: μικρόβια αναπτύσσονται εύκολα σε υγρές επιφάνειες, οπότε μια καθαρή πετσέτα ή χαρτί είναι απαραίτητα.

Αν υιοθετήσουμε αυτές τις απλές συνήθειες, μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα να κολλήσουμε κρυολόγημα ή άλλες λοιμώξεις, ενώ παράλληλα προστατεύουμε και τους γύρω μας. Το πλύσιμο των χεριών δεν είναι απλώς μια ρουτίνα, είναι η πιο βασική άμυνα για την υγεία μας και, όπως δείχνουν οι μελέτες, η αποτελεσματικότητά του κρύβεται στις λεπτομέρειες που συχνά αγνοούμε.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: 3 τρόποι να κοιμηθείς καλύτερα όταν έχεις βουλωμένη μύτη

Δες κι αυτό…