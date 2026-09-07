Η Κατερίνα Καινούργιου δίνει μαθήματα office style στο Παρίσι με τζιν βερμούδα

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο Παρίσι με την οικογένειά της.

Παρουσιάζει ένα στυλιστικό σύνολο για το γραφείο, κατάλληλο για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.

Η τζιν βερμούδα συνδυάζεται με λευκό πουκάμισο, λευκές γόβες και τζιν τσάντα.

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με χαμηλή αλογοουρά, προσφέροντας γαλλική αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι στιγμές χαλάρωσης και ρομαντισμού στη γαλλική πρωτεύουσα συνεχίζονται για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει τις ομορφιές του Παρισιού στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή και της μικρής τους κόρης, Ξένιας. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας παράλληλα γενναιόδωρες δόσεις στυλιστικής έμπνευσης. Ανάμεσα στις νέες φωτογραφίες που ανάρτησε, ξεχώρισε αμέσως ένα κομψό και ευκολοφόρετο σύνολο που δίνει τη λύση στο «τι να φορέσω στο γραφείο» τώρα που η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει σταδιακά.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο απαιτεί έξυπνους συνδυασμούς ρούχων που προσφέρουν άνεση και επαγγελματικό ύφος, χωρίς να χάνουν σε κομψότητα. Η Κατερίνα Καινούργιου κατάφερε να αποδείξει πως η τζιν βερμούδα, ένα κομμάτι που θεωρήθηκε καθαρά καλοκαιρινό, μπορεί να μεταφερθεί με τεράστια επιτυχία στις φθινοπωρινές εμφανίσεις μας για το γραφείο, αρκεί να φορεθεί με τα κατάλληλα αξεσουάρ και κομμάτια-κλειδιά. Το νέο της look αποπνέει γαλλικό αέρα και σύγχρονη αισθητική, δείχνοντας τον δρόμο για τα πιο chic office outfits της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Πώς τα it-girls φόρεσαν ξανά τα skinny jeans και έγιναν trend

Πώς να φορέσετε τη βερμούδα στο γραφείο σύμφωνα με την Κατερίνα Καινούργιου

Για τη βόλτα και τις επαγγελματικές ή προσωπικές της υποχρεώσεις στο Παρίσι, η παρουσιάστρια επέλεξε μια ανοιχτόχρωμη τζιν βερμούδα σε μήκος μέχρι τα γόνατα, η οποία εξασφαλίζει την απαιτούμενη σοβαρότητα για έναν εργασιακό χώρο. Το συγκεκριμένο πατρόν είναι ιδανικό γιατί κολακεύει τη σιλουέτα και προσφέρει ελευθερία κινήσεων όλη μέρα.

Ως βασικό κομμάτι του συνόλου, προτίμησε ένα κλασικό, καθαρό λευκό πουκάμισο, το οποίοι χαρίζει αμέσως μια αίσθηση πολυτέλειας και διαχρονικής κομψότητας. Ο συνδυασμός του τζιν με το λευκό πουκάμισο αποτελεί μια αλάνθαστη συνταγή μόδας που δεν αποτυγχάνει ποτέ.

Για να δώσει στο outfit την απαραίτητη office-appropriate πινελιά, ολοκλήρωσε το look με λευκές γόβες, οι οποίες αναβάθμισαν οπτικά την εμφάνιση και έδεσαν αρμονικά με το επάνω μέρος. Η μεγάλη λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν η τζιν τσάντα που επέλεξε, αποδεικνύοντας πως το denim on denim trend παραμένει δυναμικά στο προσκήνιο. Τέλος, έπιασε τα μαλλιά της σε μια αυστηρή και ταυτόχρονα chic χαμηλή αλογοουρά, αφήνοντας το πρόσωπό της να ξεχωρίζει και ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που αξίζει να αντιγράψουμε άμεσα.

Διάβασε επίσης: