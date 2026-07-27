Η Tate McRae κάνει το athleisure να φαίνεται πιο hot από ποτέ στη νέα adidas συλλογή

Με μια ματιά Η adidas λανσάρει τη νέα γυναικεία συλλογή Originals Sport, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και streetwear.

Η Tate McRae και η Emilia Mernes πρωταγωνιστούν στην καμπάνια της νέας συλλογής.

Η συλλογή περιλαμβάνει αθλητικά μπουστάκια, κολάν και άλλα ευέλικτα ρούχα, εμπνευσμένα από τη φόρμα Superstar.

Τα κομμάτια της συλλογής ενσωματώνουν τεχνολογίες όπως Climacool και υλικά υψηλής ελαστικότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τη μεγάλη της παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η adidas συνεχίζει να πρωτοπορεί και να διευρύνει τους ορίζοντές της στον χώρο της μόδας και της αθλητικής ένδυσης, επεκτείνοντας τη δημοφιλή σειρά της με το εντυπωσιακό λανσάρισμα του Originals Sport. Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια γυναικεία συλλογή που επαναπροσδιορίζει τα όρια μεταξύ της λειτουργικότητας υψηλών επιδόσεων και της αυθεντικής streetwear αισθητικής, έχοντας στο πλευρό της λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η δημοφιλής ποπ σταρ Tate McRae και η καταξιωμένη Αργεντινό-λατίνα τραγουδίστρια Emilia Mernes, οι οποίες πρωταγωνιστούν στην καμπάνια για να αναδείξουν επιλογές που απευθύνονται στη σύγχρονη γυναίκα η οποία κινείται διαρκώς ανάμεσα σε διαφορετικούς ρυθμούς ζωής, από τις απαιτητικές προπονήσεις μέχρι τις καθημερινές της δραστηριότητες στην πόλη.

Εμπνευσμένη από την εμβληματική και διαχρονική φόρμα Superstar, η συλλογή περιλαμβάνει αθλητικά μπουστάκια, κολάν, crop tops, ολόσωμες φόρμες και ευέλικτα ρούχα layering, όλα προσεκτικά σχεδιασμένα για δυναμικές και πολυδιάστατες εμφανίσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά όρια του γυμναστηρίου. Η μεγάλη επίσημη παρουσίαση της σειράς πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, τραβώντας τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας της μόδας, με τα προϊόντα να είναι πλέον διαθέσιμα στην αγορά για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε δραστήριου lifestyle.

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Ένα δυναμικό «all-star» λανσάρισμα

Για την προώθηση της νέας σειράς, η adidas επιστράτευσε μια ομάδα γυναικών που κινούνται δυναμικά ανάμεσα στον αθλητισμό, τη μουσική και τη σύγχρονη κουλτούρα. Στην καμπάνια πρωταγωνistoύν η νεαρή ποπ σταρ Tate McRae, η οποία διανύει μια εξαιρετική περίοδο μετά την επιτυχία της και την εντυπωσιακή της περιοδεία, η καταξιωμένη Αργεντινό-λατίνα τραγουδίστρια Emilia Mernes, καθώς και η επαγγελματίας αθλήτρια βόλεϊ Harper Murray, η οποία ολοκληρώνει την τριάδα εκπροσωπούντας την αυθεντική αθλητική πλευρά του brand.

Σχεδιασμός και καινοτομία

Η συλλογή διατηρεί τα κλασικά στοιχεία της adidas Originals, όπως το διάσημο λογότυπο Trefoil και τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες, συνδυάζοντάς τα με θηλυκές γραμμές και τεχνολογίες αιχμής. Τα κομμάτια αξιοποιούν τεχνολογίες όπως το Climacool για μέγιστη διαπνοή και απομάκρυνση του ιδρώτα, καθώς και υλικά υψηλής ελαστικότητας όπως τα AdiSoft, Adiflex και LYCRA Adaptiv που εξασφαλίζουν απαλή αφή και απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Ενδεικτικά Κομμάτια και Τιμές

Στα βασικά προϊόντα της σειράς περιλαμβάνεται το Medium Support Bra στα πενήντα δολάρια με τεχνολογία Climacool και αφαιρούμενη ενίσχυση, τα Superstar 7/8 Leggings στα εβδομήντα δολάρια με μεσαίο ύψος και ύφασμα Adimove 3.0 για άνεση όλη μέρα, καθώς και τα Training Shorts στα σαράντα πέντε δολάρια που διαθέτουν ελαφριά χαλαρή γραμμή και ενσωματωμένο εσωτερικό διχτυωτό σορτς. Η συλλογή συμπληρώνεται από το κομψό Onesie στα εβδομήντα δολάρια που αγκαλιάζει το σώμα και το Coverup στα εβδομήντα δολάρια, ένα άνετο φούτερ με φερμουάρ στο μισό ύψος, κουκούλα και τσέπες με τρουκς.

Η συλλογή Originals Sport είναι ήδη διαθέσιμη στα φυσικά καταστήματα και στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Adidas, με τις τιμές να κυμαίνονται από 45 έως 70 δολάρια.

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