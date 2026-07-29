Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Ποιες γλάστρες βλάπτουν τα φυτά σου τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού και ποιες είναι οι καλύτερες εναλλακτικές για υγιείς κήπους

Με μια ματιά Οι πλαστικές γλάστρες δεν επιτρέπουν τον αέρα στις ρίζες και μπορεί να απελευθερώσουν χημικές ουσίες στη ζέστη.

Οι γλάστρες χωρίς τρύπες αποστράγγισης παγιδεύουν νερό, οδηγώντας σε σάπισμα των ριζών.

Πολύ μικρές γλάστρες εμποδίζουν την ανάπτυξη των ριζών και δεν συγκρατούν την υγρασία.

Οι γλάστρες από πηλό είναι καλύτερη εναλλακτική, καθώς είναι πορώδεις και αισθητικά ταιριάζουν με τα φυτά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι βρίσκεται στην κορύφωσή του και ο κήπος ή το μπαλκόνι σου μπορεί να σφύζουν από ζωή. Αν όμως παρατηρείς ότι τα φυτά σου δυσκολεύονται και δεν καταλαβαίνεις γιατί, ο ένοχος μπορεί να κρύβεται στις γλάστρες που χρησιμοποιείς. Τα δοχεία στα οποία φυτεύουμε τα φυτά μας παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς μπορούν να τα εμποδίσουν να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ειδικά κατά τη διάρκεια των ζεσών καλοκαιρινών μηνών.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γλαστρών που λειτουργούν καταστροφικά για τα φυτά στη ζέστη. Παρακάτω θα βρεις τις χειρότερες επιλογές, καθώς και τις καλύτερες εναλλακτικές προτάσεις για να προστατέψεις την πρασινάδα σου.

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1. Πλαστικές γλάστρες

Οι πλαστικές γλάστρες είναι δελεαστικές για πολλούς λόγους. Υπάρχουν παντού, από φυτώρια και πολυκαταστήματα μέχρι το τοπικό σου σούπερ μάρκετ, και είναι συνήθως η πιο οικονομική επιλογή. Παράλληλα, είναι ανθεκτικές και ελαφριές στη μεταφορά. Ωστόσο, εδώ τελειώνουν τα πλεονεκτήματα αυτού του υλικού.

Παρότι εξοικονομείς χρήματα βραχυπρόθεσμα, οι πλαστικές γλάστρες δημιουργούν μακροπρόθεσμα προβλήματα. Επειδή το υλικό δεν είναι πορώδες, δεν επιτρέπει στον αέρα να φτάσει στις ρίζες, κάτι που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, σε βρώσιμους κήπους υπάρχει κίνδυνος: σε συνθήκες παρατεταμένης ζέστης, χημικές ουσίες από ορισμένα πλαστικά μπορεί να διαρρεύσουν στο χώμα και τα φυτά. Τέλος, το πλαστικό φθείρεται με τον χρόνο στον ήλιο, οπότε αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Η καλύτερη επιλογή: Προτίμησε γλάστρες από πηλό. Είναι κατασκευασμένες από οργανική ουσία που λειτουργεί αισθητικά και φυσικά με τα φυτά.

2. Γλάστρες χωρίς τρύπες αποστράγγισης

Την επόμενη φορά που θα βρεθείς στο φυτώριο, φρόντισε να γυρίσεις ανάποδα τη γλάστρα πριν την βάλεις στο καλάθι σου. Αν δεν διαθέτει τρύπα αποστράγγισης, καλό είναι να την αφήσεις πίσω στο ράφι. Τα φυτά χρειάζονται οπωσδήποτε αποστράγγιση, αλλιώς ελλοχεύει ο σοβαρός κίνδυνος σάπισης των ριζών. Όταν το νερό παγιδεύεται μέσα, γίνεται υγρό και βαλτώδες, προσελκύοντας υπολείμματα, ακάρεα και φύκη. Καλό είναι να αποφεύγεις τη δημιουργία ενός μικρού οικοσυστήματος βάλτου σε οποιοδήποτε δοχείο μέσα στο σπίτι ή τον κήπο σου.

3. Πολύ μικρές γλάστρες

Αυτή η μικροσκοπική γλάστρα μπορεί να φαίνεται χαριτωμένη, αλλά στον κόσμο της κηπουρικής, το μεγαλύτερο είναι σχεδόν πάντα καλύτερο για τη διατήρηση της υγρασίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το δοχείο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια για να απορροφά και να συγκρατεί την υγρασία από τα τακτικά ποτίσματα. Ένα μεγαλύτερο δοχείο επιτρέπει επίσης στις ρίζες των φυτών να απλωθούν ελεύθερα και να μην εγκλωβιστούν.

Ως γενικός κανόνας, επίλεξε μια γλάστρα που είναι τουλάχιστον 2,5 έως 5 εκατοστά φαρδύτερη από την τρέχουσα γλάστρα του φυτού σου για τα μικρά φυτά, ή 5 έως 10 εκατοστά φαρδύτερη για τα μεγαλύτερα. Έτσι, οι ρίζες αποκτούν τον απαραίτητο χώρο για να αναπτυχθούν σωστά.

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