Τα 5 κορυφαία fashion trends από το Λονδίνο που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα

Με μια ματιά Επιστρέφουν τα σακάκια τύπου Napoleon με στρατιωτικές λεπτομέρειες και αυστηρές γραμμές.

Τα ρετρό tracksuits, εμπνευσμένα από τα 2000s, αναβαθμίζονται για καθημερινές εμφανίσεις.

Το καρό συνδυάζεται με preppy και punk στοιχεία, προσδίδοντας σύγχρονη βρετανική αριστοκρατία.

Οι μπαλαρίνες με χαμηλό τακούνι προσφέρουν άνεση και κομψότητα σε casual σύνολα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια πόλη στον κόσμο που ξέρει να παντρεύει την αυθεντική πολιτιστική κουλτούρα με την απόλυτη, ανεπιτήδευτη αισθητική, αυτή είναι αναμφισβήτητα το Λονδίνο. Από την εναλλακτική γοητεία του East End και τα underground στέκια του, μέχρι το κλασικό, αριστοκρατικό chic του King’s Road, η βρετανική πρωτεύουσα αποτελεί διαχρονικά το απόλυτο χωνευτήρι στυλ, εμπνέοντας τις παγκόσμιες πασαρέλες και τους fashionistas σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Καθώς διανύουμε το φθινόπωρο του 2026, οι τάσεις που ξεπηδούν στους δρόμους της μεγάλης πόλης δεν έρχονται απλώς να ανατρέξουν νοσταλγικά σε περασμένες δεκαετίες, αλλά επαναπροσδιορίζονται μέσα από μια φρέσκα, σύγχρονη ματιά. Η βάση της γκαρνταρόμπας παραμένει σταθερή και διαχρονική, αγαπημένα ίσια τζιν, κλασικά λευκά T-shirts και τα αγαπημένα μας loafers, αλλά ο τρόπος που τα συνδυάζουμε και τα «πειράζουμε» είναι αυτός που κάνει τελικά όλη τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι

1. Τα σακάκια τύπου Napoleon

Τα εντυπωσιακά αυτά πανωφόρια με τις στρατιωτικές λεπτομέρειες, τα κουμπιά και τις αυστηρές γραμμές κάνουν δυναμική επιστροφή. Ισορροπώντας ανάμεσα στην ανεμελιά του indie sleaze και μια cool, ροκ αύρα, τα σακάκια αυτά δίνουν χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Φόρεσέ τα πάνω από ένα απλό t-shirt ή συνδύασέ τα με χαμηλοκάβαλα τζιν και μπαλαρίνες για ένα look που φωνάζει street style.

2. Retro tracksuits

Ξέχνα την εικόνα του πρόχειρου ρούχου για το γυμναστήριο. Φέτος το φθινόπωρο, τα αθλητικά σετ με τις χαρακτηριστικές ρίγες και τα ρετρό track jackets ζουν τη δική τους υψηλή αναγέννηση. Με μια δόση νοσταλγίας από τα 2000s και ταξιδιωτική πρακτικότητα, το tracksuit φοριέται παντού: από μια βόλτα για καφέ μέχρι συνδυασμένο με πιο φαρδιά, χαλαρά κομμάτια για μια ανεπιτήδευτα cool προσέγγιση.

3. Καρό με μια preppy-punk διάθεση

Το καρό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βρετανική μόδα, από τις πανκ επιρροές της Vivienne Westwood μέχρι τα κλασικά patterns του Λονδίνου. Φέτος, όμως, το print αποκτά μια πιο επαναστατική, non-conformist ενέργεια. Είτε πρόκειται για μίνι φορέματα, είτε για κομψά car coats ή φούστες, το καρό συνδυάζεται με πλεκτά και μπότες, δίνοντας έναν αέρα σύγχρονης βρετανικής αριστοκρατίας με edge.

4. Μπαλαρίνες με τακούνι

Η άνεση συναντά την κομψότητα σε μια τάση που αγαπούν ιδιαίτερα οι fashion insiders του Λονδίνου. Οι κλασικές μπαλαρίνες αποκτούν ένα διακριτικό, χαμηλό τακούνι που ψηλώνει τη σιλουέτα, διατηρώντας παράλληλα την ευκολία τους. Είναι η ιδανική επιλογή για να δώσεις μια πιο προσεγμένη πινελιά σε ένα casual σύνολο με τζιν, σορτς ή φούστες, χωρίς να θυσιάσεις την άνεσή σου στην καθημερινή τρέλα της πόλης.

5. Statement graphic t-Shirts

Παιχνιδιάρικα, γεμάτα Y2K ενέργεια και συχνά με μια δόση χιούμορ, τα graphic t-shirts επιστρέφουν για να κάνουν τη δήλωσή τους. Λειτουργούν ως ο τέλειος καμβάς για να εκφράσεις την προσωπικότητά σου, είτε επιλέξεις έντονα χρώματα είτε πιο μίνιμαλ, ironic στάμπες. Φόρεσέ τα κάτω από σακάκια ή μόνα τους για να δώσεις χρώμα και ζωντάνια στις πιο μουντές φθινοπωρινές μέρες.

Κεντρική Εικόνα: @juliesfi

Διάβασε επίσης: