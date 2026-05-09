Fashion 09.05.2026

Τα πιο viral tops της άνοιξης που ήδη φορούν τα fashion girls

Από το preppy revival μέχρι τον boho ρομαντισμό, αυτά είναι τα tops που θα κυριαρχήσουν φέτος στο street style
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη φέτος δεν φέρνει μόνο πιο ανάλαφρα υφάσματα και φωτεινές αποχρώσεις, αλλά και μια ξεκάθαρη στροφή στα tops που κυριαρχούν στο street style και στα feeds των fashion insiders. Από το γραφείο μέχρι τις απογευματινές βόλτες στην πόλη, τα basic μπλουζάκια δίνουν τη θέση τους σε πιο ενδιαφέροντα σχέδια, με λεπτομέρειες που κάνουν κάθε outfit να δείχνει πιο προσεγμένο χωρίς προσπάθεια.

Τα fashion girls δείχνουν να αφήνουν στην άκρη την ασφάλεια των κλασικών tank tops και να επενδύουν σε κομμάτια που δίνουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό styling. Polo shirts, ρομαντικά prairie tops και lace λεπτομέρειες συνθέτουν μια νέα γκαρνταρόμπα που ισορροπεί ανάμεσα στο preppy, το boho και το ανεπιτήδευτα κομψό. Το αποτέλεσμα είναι looks που δείχνουν χαλαρά αλλά καθόλου τυχαία.

Polo shirts

Το polo επιστρέφει δυναμικά και απομακρύνεται από την αυστηρά preppy εικόνα του. Με την υπογραφή του Miu Miu αισθητικού κώδικα, το κλασικό κομμάτι αποκτά νέο χαρακτήρα και γίνεται πιο cool και urban. Φοριέται με βερμούδες, loose παντελόνια ή ακόμα και πιο unexpected κομμάτια όπως bloomers, δίνοντας ένα πιο fashion forward αποτέλεσμα που δεν θυμίζει σε τίποτα το σχολικό του παρελθόν.

Primary color shirts

Τα oversized button down σε έντονες βασικές αποχρώσεις όπως κόκκινο, μπλε και κίτρινο γίνονται ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις το χρώμα στο καθημερινό σου styling. Δεν χρειάζεται τίποτα περίπλοκο, αφού ένα τέτοιο shirt από μόνο του λειτουργεί ως statement. Συνδυάζεται με μίνι φούστες, denim ή relaxed παντελόνια και δίνει αμέσως πιο editorial διάθεση σε κάθε look.

Prairie tops

Η boho αισθητική επιστρέφει μέσα από ρομαντικά prairie tops με κεντήματα, λεπτομέρειες και ανάλαφρη διάθεση. Είναι το κομμάτι που συνδυάζει ρομαντισμό και ανεπιτήδευτη κομψότητα, ειδικά όταν φοριέται με απλό denim και διακριτικά παπούτσια. Είναι το ιδανικό entry point για όσες θέλουν να δοκιμάσουν το boho revival χωρίς υπερβολές.

Baseball tees

Τα baseball tees φέρνουν μια 90s νοσταλγία στο σύγχρονο street style και γίνονται ξανά must have για την άνοιξη. Οι contrast λεπτομέρειες τους δίνουν sporty χαρακτήρα που μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί από casual σε πιο elevated ανάλογα με το styling. Με παντελόνια ή jeans και ένα ζευγάρι wedges, αποκτούν πιο fashion oriented διάθεση.

