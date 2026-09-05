Fashion 05.09.2026

Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior

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Πώς ένας 21χρονος σχεδιαστής βρέθηκε από τα παιδικά του σκίτσα στην Αλγερία στην κορυφή του οίκου Christian Dior
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Yves Saint Laurent, σε ηλικία 21 ετών, έγινε ο νεότερος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior.
  • Το ταλέντο του Saint Laurent αναγνωρίστηκε από τον Christian Dior, ο οποίος τον προσέλαβε ως βοηθό του.
  • Ο Dior θεωρούσε τον Saint Laurent διάδοχό του, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά τον ξαφνικό θάνατό του.
  • Η πρώτη συλλογή του Saint Laurent για τον Dior, με το φόρεμα Trapèze, γνώρισε διεθνή επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν θέλεις να καταλάβεις πώς ξεκίνησε η πορεία του Yves Saint Laurent, πρέπει να γυρίσεις αρκετά χρόνια πίσω, πριν από τα εμβληματικά κοστούμια, το Le Smoking και τις συλλογές που άλλαξαν τη γυναικεία μόδα. Η αρχή της ιστορίας του βρίσκεται στο Παρίσι και σε έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της μόδας εκείνης της εποχής, τον Christian Dior. Ο Yves Saint Laurent ήταν ακόμη ένας πολύ νεαρός σχεδιαστής όταν τα σκίτσα του έφτασαν στα χέρια του Michel de Brunhoff, διευθυντή της γαλλικής Vogue. Ο ίδιος εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του και τον έφερε σε επαφή με τον Christian Dior. Στις 20 Ιουνίου 1955, ο Dior γνώρισε τον νεαρό Yves και αποφάσισε να τον προσλάβει αμέσως ως βοηθό του.

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https://museeyslparis.com/

Ο Yves Saint Laurent είχε ήδη δείξει από πολύ μικρός ότι η μόδα δεν ήταν για εκείνον απλώς ένα ενδιαφέρον. Γεννημένος το 1936 στο Οράν της Αλγερίας, σχεδίαζε ρούχα από την εφηβεία του και είχε αρχίσει να ξεχωρίζει για το ταλέντο του. Πριν ακόμη φτάσει στον Dior, είχε κερδίσει διάκριση σε σημαντικό διαγωνισμό σχεδίου, γεγονός που βοήθησε να ανοίξει μπροστά του η πόρτα για το Παρίσι και τον κόσμο της υψηλής ραπτικής.

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Και κάπου εδώ βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του. Ο Yves Saint Laurent μπήκε στον οίκο Christian Dior ως νεαρός βοηθός και αρχικά ασχολήθηκε με δουλειές όπως η διακόσμηση του στούντιο και ο σχεδιασμός αξεσουάρ. Σύντομα, όμως, ο Christian Dior κατάλαβε ότι είχε μπροστά του ένα εξαιρετικό ταλέντο. Του επέτρεψε να υποβάλει σκίτσα για τις συλλογές υψηλής ραπτικής και όλο και περισσότερες δημιουργίες του άρχισαν να γίνονται δεκτές.

https://museeyslparis.com/
https://museeyslparis.com/
https://museeyslparis.com/
https://museeyslparis.com/

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήταν αυτό που ακολούθησε. Το 1957 ο Christian Dior πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή. Λίγο πριν από τον θάνατό του είχε ήδη εκμυστηρευτεί στη μητέρα του Yves Saint Laurent πως θεωρούσε τον νεαρό σχεδιαστή διάδοχό του. Κανείς, ωστόσο, δεν περίμενε ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο γρήγορα. Στις 15 Νοεμβρίου 1957, ο μόλις 21 ετών Yves Saint Laurent ανακοινώθηκε ως ο νέος καλλιτεχνικός επικεφαλής του οίκου Dior, αποτελώντας τον νεότερο couturier που είχε βρεθεί ποτέ στη συγκεκριμένη θέση.

 

https://museeyslparis.com/
https://museeyslparis.com/
https://museeyslparis.com/
https://museeyslparis.com/

Η πρώτη του συλλογή για τον Dior, τον Ιανουάριο του 1958, επιβεβαίωσε πως η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Το περίφημο Trapèze φόρεμα, με τις καθαρές και πιο ανάλαφρες γραμμές του, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έδωσε στον νεαρό σχεδιαστή διεθνή αναγνώριση.

dior_ysl
https://museeyslparis.com/

Μέσα σε λίγα χρόνια, λοιπόν, ο Yves Saint Laurent είχε κάνει μια διαδρομή που μοιάζει σχεδόν απίστευτη: από τα πρώτα του σκίτσα και την αναζήτηση μιας ευκαιρίας στο Παρίσι, βρέθηκε να δουλεύει δίπλα στον Christian Dior και στη συνέχεια, στα 21 του, να κρατά στα χέρια του έναν από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Γιατί λίγο αργότερα θα έφευγε από τον Dior, θα ίδρυε μαζί με τον Pierre Bergé τον δικό του οίκο και θα δημιουργούσε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της σύγχρονης μόδας.

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