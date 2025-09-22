Matthew McConaughey: Το «όχι» των 14,5 εκατομμυρίων που του άνοιξε τον δρόμο για Όσκαρ

Υπάρχουν αποφάσεις που μοιάζουν παράτολμες τη στιγμή που λαμβάνονται αλλά τελικά καθορίζουν ολόκληρη την πορεία μιας καριέρας. Ο Matthew McConaughey, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε ότι κάποτε είπε «όχι» σε ταινία με αμοιβή ύψους 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πως αυτή ήταν μια απόφαση που άλλαξε ριζικά την καλλιτεχνική του πορεία.

Διάβασε επίσης: Θα υποδυθεί η Margot Robbie την Kylie Minogue; Τι απαντά η ηθοποιός

Η περίοδος της σιωπής

Μιλώντας στο podcast «The Diary of a CEO» με τον Steven Bartlett, ο Matthew McConaughey θυμήθηκε την εποχή στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν είχε πλέον ταυτιστεί με τις ρομαντικές κομεντί, όπως το «The Wedding Planner» (2001) και το «How to Lose a Guy in 10 Days» (2003). Αποφάσισε τότε να αποσυρθεί στο ράντσο του στο Τέξας μαζί με τη σύζυγό του, Camila Alves McConaughey, προκειμένου να σταματήσει να δέχεται παρόμοιους ρόλους και να κάνει στροφή στην καριέρα του.

Όπως παραδέχτηκε: «Δεχόμουν ποσότητα, αλλά όχι ποιότητα. Χρειαζόμουν λίγη “αποστασιοποίηση”». Όπως ανέφερε ο ηθοποιός για σχεδόν 20 μήνες δεν υπήρξε καμία επαγγελματική πρόταση, μέχρι που έφτασε μια κωμική ταινία δράσης με αμοιβή 8 εκατ. δολάρια. «Μου πρόσφεραν 8 εκατ. δολάρια. Το διάβασα και είπα: “Όχι, ευχαριστώ, αυτά δεν είναι πράγματα που θέλω πια να κάνω”», είπε ο Matthew McConaughey. Η προσφορά ανέβηκε στα 10, μετά στα 12 και τελικά στα 14,5 εκατομμύρια. «Όταν έφτασε η πρόταση στα 14,5 εκατ., είπα: “Για να το ξαναδιαβάσω αυτό”. Ήταν αστείο και καλογραμμένο, πραγματικά μπορούσα να με φανταστώ στον ρόλο. Παρ’ όλα αυτά, τελικά είπα όχι», αποκάλυψε. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το “όχι” σε αυτή την πρόταση έστειλε το μήνυμα στο Χόλιγουντ: “Ο McConaughey δεν μπλοφάρει”. Δεν αποσύρθηκε απλώς, έχει σχέδιο. Δεν είναι διαθέσιμος».

Η μεγάλη στροφή

Η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά από πιο απαιτητικούς και πολυσυζητημένους ρόλους. Ο Matthew McConaughey πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα «Killer Joe», «Mud», «Magic Mike», «Dallas Buyers Club» (που του χάρισε Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2014) και το «Interstellar». Παράλληλα, άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση με το «True Detective». Ο ίδιος παραδέχτηκε: «Αν δεν είχα πάρει κάποιες αποστάσεις, αυτές οι δουλειές δεν θα είχαν έρθει ποτέ».

Το «όχι» του Matthew McConaughey στα 14,5 εκατ. δολάρια αποδείχθηκε η πιο κερδοφόρα απόφαση της καριέρας του. Χρειάστηκε θάρρος, υπομονή και πίστη στον εαυτό του για να αφήσει πίσω του την ασφάλεια των ρομαντικών κομεντί και να ανοίξει τον δρόμο σε μια καριέρα που πλέον μετρά βραβεία, αναγνώριση και ρόλους-ορόσημα. Μερικές φορές, η επιτυχία κερδίζεται με το θάρρος να πεις «όχι».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Housemaid: Η Sydney Sweeney και η Amanda Seyfried αντιμέτωπες σε ανατρεπτικό θρίλερ (video)