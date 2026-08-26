Μουσικά Νέα 26.08.2026

Dolly Parton: Το Empire State Building «βάφτηκε» ροζ προς τιμήν της

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Σε ροζ αποχρώσεις φωτίστηκε το Empire State Building στη Νέα Υόρκη προς τιμήν της Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Empire State Building φωτίστηκε ροζ στη Νέα Υόρκη για να τιμήσει την Dolly Parton.
  • Η θρυλική τραγουδίστρια της country, στιχουργός και ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 80 ετών.
  • Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της, προκαλώντας θλίψη σε εκατομμύρια θαυμαστές.
  • Η Parton είχε πρόσφατα τιμηθεί για τη συνεισφορά της στην country μουσική στα βραβεία ACM Honors.
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Μια μοναδική και άκρως συγκινητική εικόνα προσέφερε η Νέα Υόρκη, καθώς το εμβληματικό Empire State Building φωταγωγήθηκε σε εντυπωσιακές ροζ αποχρώσεις προς τιμήν της αείμνηστης Dolly Parton. Ολόκληρος ο πλανήτης αποχαιρετά με αυτόν τον φαντασμαγορικό τρόπο έναν αληθινό θρύλο της μουσικής, μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 80 ετών.

dolly_parton_thanatos
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η εμβληματική τραγουδίστρια της country, στιχουργός και ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο σχεδόν 6 δεκαετιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές και συναδέλφους της σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Το τελευταίο «ευχαριστώ» από την αγαπημένη σταρ

Η απώλεια της θρυλικής καλλιτέχνιδας έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από μια ακόμα κορυφαία στιγμή της καριέρας της. Την περασμένη Τετάρτη, η Parton είχε τιμηθεί για τη συνολική της προσφορά στην country μουσική στη 19η τελετή των βραβείων ACM Honors.

Παρότι τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε δεν της επέτρεψαν να δώσει το «παρών» επί σκηνής, η ίδια φρόντισε να επικοινωνήσει με το κοινό. Μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος, είχε εκφράσει την απέραντη ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας με τρυφερότητα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής της. Ο ροζ ουρανός της Νέας Υόρκης ήρθε τώρα να επισφραγίσει την αιώνια θέση της στις καρδιές μας.

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dolly parton Empire State Building
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