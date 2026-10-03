Κράτα ημερομηνία: Το «Back to black» της Amy Winehouse επιστρέφει με ακυκλοφόρητα demo

Το «Back to black» της Amy Winehouse συμπληρώνει 20 χρόνια και επιστρέφει με μια επετειακή έκδοση που κρύβει αρκετές εκπλήξεις για τους fans της. Το εμβληματικό album θα κυκλοφορήσει ξανά στις 23 Οκτωβρίου 2026, εμπλουτισμένο με σπάνιες ηχογραφήσεις, B-sides και υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στο κοινό. Η νέα κυκλοφορία έρχεται να φωτίσει ακόμη περισσότερο ένα album που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη μουσική.

Από το «Rehab» και το «You know I’m no good» μέχρι το «Back to black», η Amy Winehouse δημιούργησε έναν δίσκο που ξεπέρασε τα όρια της εποχής του. Δύο δεκαετίες μετά, τα τραγούδια του εξακολουθούν να βρίσκονται στις playlists παλιών και νέων fans, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της καλλιτέχνιδας. Η επετειακή έκδοση δίνει τώρα την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει ξανά αυτή την περίοδο της καριέρας της μέσα από διαφορετικές εκδοχές των τραγουδιών.

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Και αν νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, η νέα κυκλοφορία μάλλον θα σε κάνει να πατήσεις ξανά το play. Η «Back to black 20» θα περιλαμβάνει τέσσερα demos, σπάνια B-sides αλλά και ολόκληρη τη ζωντανή εμφάνιση της Amy στο Paradiso του Amsterdam, από τις 8 Φεβρουαρίου 2007. Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε συλλεκτικά 3LP και 3CD, με διαφορετικό artwork και επιπλέον αρχειακό υλικό.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της επανέκδοσης είναι το σπάνιο demo υλικό. Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν alternative και original versions τραγουδιών που γνωρίζουν ήδη, όπως τα «Back to Black», «Love is a losing game», «You know I’m no good» και «Tears dry».

Οι διαφορετικές αυτές ηχογραφήσεις προσφέρουν μια πιο άμεση ματιά στον τρόπο με τον οποίο η Amy Winehouse δούλευε τα τραγούδια της πριν φτάσουν στην τελική τους μορφή. Παράλληλα, στη συλλογή θα υπάρχουν B-sides και επιπλέον σπάνιο υλικό, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα μεγαλύτερο μουσικό πορτρέτο της εποχής του «Back to black».

Αν υπάρχει ένα bonus που ξεχωρίζει, αυτό είναι αναμφίβολα το live στο Paradiso του Amsterdam. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2007, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την καριέρα της Amy, και πλέον θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ολοκληρωμένη.

Το tracklist περιλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών, μεταξύ άλλων τα «Addicted», «Just friends», «Rehab», «Love is a losing game» και «Valerie». Για τους fans, πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία να επιστρέψουν σε μια από τις χαρακτηριστικές live στιγμές της Amy.

Mark Ronson: «Είναι τρελό» που το album παραμένει τόσο σημαντικό

Ο Mark Ronson, ένας από τους παραγωγούς του «Back to Black», αναφέρθηκε στη διαχρονική επιτυχία του album, επισημαίνοντας πόσο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η μουσική που δημιουργήθηκε πριν από δύο δεκαετίες εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη απήχηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Salaam Remi, ο δεύτερος παραγωγός του album, μίλησε για τη μοναδικότητα της Amy ως καλλιτέχνιδας, αλλά και για το ξεχωριστό ταλέντο και το πάθος που έφερνε στη μουσική της. Η νέα επανέκδοση έρχεται, λοιπόν, όχι μόνο ως συλλεκτικό αντικείμενο, αλλά και ως μια νέα αφορμή για να θυμηθούμε γιατί το «Back to Black» θεωρείται ένα από τα albums που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Η επετειακή έκδοση έρχεται τον Οκτώβριο

Η «Back To Black 20» θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου 2026 μέσω UMR/Island, σε 3LP και 3CD εκδόσεις. Με ακυκλοφόρητα demos, σπάνια tracks, alternative artwork και ολόκληρο το live από το Amsterdam, η επανέκδοση αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο ξεχωριστά μουσικά releases για τους fans της Amy Winehouse. Είκοσι χρόνια μετά, το «Back to Black» αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι κάποια albums δεν παλιώνουν ποτέ.

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