MTV VMAs: Από το φιλί της Madonna μέχρι τον Michael Jackson – Τα 10 performances που έγραψαν ιστορία

Με μια ματιά Τα MTV VMAs έχουν φιλοξενήσει εμβληματικές performances που έχουν γίνει κομμάτι της pop κουλτούρας.

Η Madonna με το "Vogue" και ο Michael Jackson με medley έχουν γράψει ιστορία με τις εμφανίσεις τους.

Καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, η Lady Gaga και η Britney Spears δημιούργησαν αξέχαστες στιγμές με τολμηρές και θεαματικές εμφανίσεις.

Οι εμφανίσεις στα VMAs δεν ήταν απλώς μουσικές, αλλά στιγμές που δημιούργησαν εικόνες και προκάλεσαν συζητήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα μουσικό τηλεοπτικό show που έχει μάθει να μετατρέπει μια live εμφάνιση σε στιγμή της pop κουλτούρας, αυτό είναι αναμφισβήτητα τα MTV Video Music Awards. Από το 1984 μέχρι σήμερα, η σκηνή των VMAs έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής και έχει χαρίσει performances που δεν έμειναν απλώς στη βραδιά της απονομής, αλλά πέρασαν στην ιστορία. Από τη Madonna και τον Michael Jackson μέχρι την Britney Spears και την Beyoncé, καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη συγκεκριμένη σκηνή κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσουν εικόνες που εξακολουθούν να συζητιούνται χρόνια αργότερα.

Το Billboard ξεχώρισε τις 10 κορυφαίες performances στην ιστορία των MTV VMAs, επιλέγοντας εμφανίσεις που άλλαξαν τα δεδομένα, προκάλεσαν αντιδράσεις και έγιναν κομμάτι της pop κουλτούρας. Από εμβληματικές χορογραφίες και θεαματικά medleys μέχρι στιγμές που κανείς δεν περίμενε να δει στη σκηνή, αυτές είναι οι 10 εμφανίσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στα VMAs.

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1. Madonna – «Vogue» (1990)

Στην κορυφή της λίστας της Billboard βρίσκεται η Madonna με το «Vogue» και την εμφάνισή της στα VMAs του 1990. Η Madonna εμφανίστηκε μαζί με τους χορευτές της φορώντας κοστούμια εμπνευσμένα από τον 18ο αιώνα και την αισθητική της Marie Antoinette, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με θεατρική παράσταση παρά με μια συνηθισμένη εμφάνιση σε μουσικά βραβεία. Στη σκηνή, όμως, δεν παρουσίασε απλώς ένα ακόμη pop performance. Έφερε στο mainstream το voguing, ένα στυλ χορού που είχε αναπτυχθεί στις underground LGBTQ+ χορευτικές σκηνές της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’80. Με τις χαρακτηριστικές πόζες, την έντονη θεατρικότητα και την παρουσία των χορευτών της, η Madonna δημιούργησε μια performance που έγινε σημείο αναφοράς για τα VMAs και την pop κουλτούρα γενικότερα.

2. Michael Jackson – Medley (1995)

Όταν ο Michael Jackson ανέβηκε στη σκηνή των VMAs το 1995, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία στη μουσική, όμως κατάφερε να δημιουργήσει ακόμη μία εμφάνιση που έμεινε αξέχαστη. Για περίπου 15 λεπτά, ο «King of Pop» παρουσίασε ένα medley με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ανάμεσά τους τα «Beat It», «Billie Jean», «Black or White» και «The Way You Make Me Feel». Υπήρχαν αλλαγές κοστουμιών, εντυπωσιακές χορογραφίες, moonwalk και φυσικά η συμμετοχή του Slash στην κιθάρα. Η performance είχε όλα όσα περίμενες από τον Michael Jackson και ακόμη περισσότερα – ενέργεια, χορό, θέαμα και μια σκηνική παρουσία που δύσκολα μπορούσε να αντιγράψει οποιοσδήποτε άλλος καλλιτέχνης.

3. Bon Jovi – «Livin’ on a Prayer» / «Wanted Dead or Alive» (1989)

Πριν από τα τεράστια LED, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τις υπερπαραγωγές, υπήρχαν performances που μπορούσαν να γεμίσουν μια αίθουσα μόνο με μια φωνή και μια κιθάρα. Οι Bon Jovi το απέδειξαν το 1989, όταν παρουσίασαν μια πιο ακουστική εκδοχή των «Livin’ on a Prayer» και «Wanted Dead or Alive». Ο Jon Bon Jovi και ο Richie Sambora βρέθηκαν στη σκηνή με τις κιθάρες τους και έδωσαν μια εμφάνιση που, σύμφωνα με τη Billboard, θεωρείται ότι συνέβαλε στην έμπνευση για τη δημιουργία του δημοφιλούς «MTV Unplugged». Μερικές φορές, η πιο δυνατή performance είναι αυτή που δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από δύο ανθρώπους και δύο τραγούδια που γνωρίζουν όλοι.

4. Beyoncé – Medley από το «Lemonade» (2016)

Το 2016, η Beyoncé μετέτρεψε τη σκηνή των VMAs σε μια μικρή υπερπαραγωγή. Η 15λεπτη εμφάνισή της περιλάμβανε τραγούδια από το «Lemonade» και έμοιαζε περισσότερο με performance μεγάλης συναυλίας παρά με μια τυπική εμφάνιση σε μουσικά βραβεία. Με εντυπωσιακές χορογραφίες, σκηνικά και έντονη οπτική ταυτότητα, η Beyoncé παρουσίασε ένα show που απέδιδε την αισθητική και τη δύναμη του άλμπουμ. Η εμφάνιση περιλάμβανε μέχρι και τη χαρακτηριστική στιγμή με την κάμερα που σπάει, ενώ οι χορευτές έδωσαν στη performance την ενέργεια μιας μεγάλης σκηνικής παραγωγής.

5. Lady Gaga – «Paparazzi» (2009)

Η Lady Gaga δεν χρειάστηκε ποτέ πολλά για να κάνει μια εμφάνιση αξέχαστη. Το 2009, όμως, με το «Paparazzi», πήγε το concept ένα βήμα παραπέρα. Η performance βασίστηκε στην αισθητική του video clip του τραγουδιού και περιλάμβανε μια ιδιαίτερα θεατρική σκηνή. Η Gaga δέχτηκε έναν πυροβολισμό στο στήθος, με ψεύτικο αίμα να τρέχει πάνω της, πριν καταλήξει να κρέμεται από το ταβάνι της σκηνής. Ήταν σκοτεινή, θεατρική και απόλυτα Gaga, αποδεικνύοντας πως για τη Mother Monster ένα live performance δεν ήταν ποτέ απλώς ένα τραγούδι με χορογραφία, αλλά μια ολοκληρωμένη ιστορία.

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6. Britney Spears – «I’m a Slave 4 U» (2001)

Αν υπάρχει μία performance που σηματοδότησε τη μετάβαση της Britney Spears από teen pop star σε ενήλικη pop icon, είναι αυτή του 2001. Η Britney Spears εμφανίστηκε στη σκηνή των VMAs για το «I’m a Slave 4 U» σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από ζούγκλα, με έντονη χορογραφία και μια εικόνα που προκάλεσε τεράστια εντύπωση. Και μετά ήρθε ο περίφημος πύθωνας. Η Britney Spears φόρεσε το φίδι γύρω από τον λαιμό της και συνέχισε την εμφάνισή της, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες στην ιστορία των MTV VMAs. Ακόμη και σήμερα, η συγκεκριμένη στιγμή αποτελεί σημείο αναφοράς όταν γίνεται συζήτηση για τις πιο τολμηρές και θεαματικές performances στην pop.

7. Missy Elliott – Medley (2019)

Όταν η Missy Elliott ανέβηκε στη σκηνή των VMAs το 2019 για να παραλάβει το Video Vanguard Award, δεν περιορίστηκε σε μια απλή εμφάνιση. Η rapper παρουσίασε ένα medley γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, από το «Lose Control» μέχρι το «Throw It Back», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στην ιστορία της hip-hop. Η performance είχε τα πάντα – εντυπωσιακές χορογραφίες, ένα CGI UFO και φυσικά την εμφάνιση της Alyson Stoner, η οποία είχε γίνει γνωστή 17 χρόνια νωρίτερα μέσα από το video clip του «Work It». Η στιγμή λειτούργησε σαν μια γιορτή ολόκληρης της καριέρας της Missy Elliott και απέδειξε πως το Video Vanguard Award μπορεί να γίνει αφορμή για ένα πραγματικό show μέσα στο show.

8. Beyoncé – «Love on Top» (2011)

Η Beyoncé γνώριζε πολύ καλά πώς να δημιουργήσει μια στιγμή που θα συζητούσε όλος ο κόσμος. Το 2011, ανέβηκε στη σκηνή των VMAs με ένα κοστούμι εμπνευσμένο από ανδρικό tuxedo και ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Love on Top». Όσο προχωρούσε το τραγούδι, το κοινό παρακολουθούσε μια γεμάτη ενέργεια performance, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Στο τέλος, η Beyoncé άφησε το μικρόφωνο, άνοιξε το σακάκι της, χαμογέλασε και χάιδεψε την κοιλιά της, επιβεβαιώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις φήμες ότι περίμενε παιδί με τον Jay-Z. Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου και η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης μέσα από τη σκηνή των VMAs έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες celebrity στιγμές της δεκαετίας.

9. Eminem – «The Real Slim Shady» / «The Way I Am» (2000)

Πώς θα μπορούσε ο Eminem να εμφανιστεί στη σκηνή των VMAs χωρίς να δημιουργήσει ένα μικρό χάος; Το 2000, ο rapper εμφανίστηκε μαζί με μια ολόκληρη «στρατιά» από σωσίες του, όλοι ντυμένοι και χτενισμένοι σαν τον ίδιο. Η εικόνα ήταν σχεδόν σουρεαλιστική, καθώς δεκάδες Eminem κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το Radio City Music Hall και στη συνέχεια μπήκαν στον χώρο της απονομής. Ο πραγματικός Eminem ηγήθηκε της πορείας πριν περάσει στο «The Real Slim Shady» και στη συνέχεια στο «The Way I Am». Η performance έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της rap στα VMAs και ταυτόχρονα απέδειξε πόσο εύκολα ο Eminem μπορούσε να μετατρέψει μια live εμφάνιση σε ολόκληρο performance art.

10. Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera και Missy Elliott – «Like a Virgin» / «Hollywood» (2003)

Το 2003, η Madonna, η Britney Spears, η Christina Aguilera και η Missy Elliott ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία των VMAs. Η εμφάνιση ξεκίνησε με τις Britney Spears και Christina Aguilera να εμφανίζονται πάνω στη σκηνή με νυφικά, παραπέμποντας στην ιστορική εμφάνιση της Madonna από το 1984. Στη συνέχεια, η Madonna έκανε την εμφάνισή της ντυμένη στα μαύρα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έγινε αμέσως pop culture moment. Και φυσικά, δεν γίνεται να μιλήσεις για τη συγκεκριμένη performance χωρίς να αναφερθείς στο φιλί της Madonna με τις δύο νεότερες pop stars, μια στιγμή που προκάλεσε τεράστιο θόρυβο εκείνη την εποχή και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες των VMAs. Η Missy Elliott έδωσε στη συνέχεια το δικό της hip-hop twist στην εμφάνιση, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop culture στιγμιότυπα των 00s.

Από τη Madonna και τον Michael Jackson μέχρι την Britney Spears, την Beyoncé, τη Lady Gaga και τη Missy Elliott, οι συγκεκριμένες εμφανίσεις δείχνουν γιατί τα MTV Video Music Awards έχουν αποκτήσει τόσο ξεχωριστή θέση στην ιστορία της pop. Δεν ήταν απλώς performances που παρουσιάστηκαν σε μια βραδιά βραβείων. Ήταν στιγμές που δημιούργησαν εικόνες, προκάλεσαν συζητήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μια live εμφάνιση.

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