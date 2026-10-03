Μουσικά Νέα 03.10.2026

Mac Miller: Το «The Divine Feminine» επιστρέφει 10 χρόνια μετά με 3 νέα κομμάτια

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Η οικογένεια του Mac Miller γιορτάζει τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ με μια ειδική επανέκδοση και ένα live special
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ "The Divine Feminine" του Mac Miller κυκλοφορεί ξανά 10 χρόνια μετά με 3 νέα κομμάτια.
  • Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει τα ακυκλοφόρητα "Grand" και "Channel 13", καθώς και το "Butterflies".
  • Η οικογένεια του Mac Miller τιμά την επέτειο με το "The Divine Feminine Live", διαθέσιμο στο YouTube.
  • Το "The Divine Feminine" είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του Billboard 200 και περιλάμβανε συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Divine Feminine» κυκλοφόρησε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2016, κατακτώντας αμέσως τη δεύτερη θέση στο chart του Billboard 200, με 48.000 συνολικές μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ. Το άλμπουμ περιλάμβανε συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως η τότε σύντροφος του Mac Miller και pop supernova Ariana Grande, Anderson .Paak, Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign και CeeLo Green.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν και βίωσε μια εντυπωσιακή αναβίωση πρόσφατα είναι το «Cinderella». Μέσω μιας TikTok trend, το οκτάλεπτο αυτό κομμάτι, που εξερευνά θέματα αγάπης και πάθους, κατάφερε να εισέλθει στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στην 25η θέση. Αυτή η επιτυχία το καθιστά το δεύτερο πιο επιτυχημένο single του Mac Miller ως κύριου καλλιτέχνη, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και στο Rhythmic Airplay chart, φτάνοντας στο top 10.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Μια ζωντανή αναδρομή: Το TDF Live

Παράλληλα με την επανέκδοση του άλμπουμ, η οικογένεια του Mac Miller τιμά την επέτειο με το «The Divine Feminine Live». Αυτή η ζωντανή εκτέλεση βασίζεται στην αρχική τηλεοπτική σειρά του 2016, η οποία ήταν αποκλειστική για το DirecTV. Οι fans μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν το TDF Live στο κανάλι του Mac Miller στο YouTube, ξεκινώντας από την Παρασκευή το βράδυ στις 10 μ.μ. ET.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Τη μουσική παραγωγή, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ του live special έχει αναλάβει ο Sam Balaban, ενώ ο Bart Peters υπογράφει ως ο αρχικός σκηνοθέτης της ζωντανής εμφάνισης. Συμβολές στην παραγωγή θα προσφέρουν επίσης οι E. Dan και Justin Boyd, διασφαλίζοντας μια υψηλής ποιότητας οπτικοακουστική εμπειρία που θα τιμήσει την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του Mac Miller.

Η επετειακή έκδοση του «The Divine Feminine» αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη στη δισκογραφία του Mac Miller, προσφέροντας στους ακροατές την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναβιώσουν την μαγεία ενός από τα πιο αγαπημένα του έργα.

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10 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το Mac Miller’s «The Divine Feminine» γιορτάζεται με μια επετειακή έκδοση που περιλαμβάνει τρία νέα, ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα, κομμάτια. Η κυκλοφορία αυτή, η οποία έγινε διαθέσιμη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, φέρνει στο προσκήνιο υλικό που θα ενθουσιάσει τους πολυάριθμους θαυμαστές του αγαπημένου καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Ανάμεσα στα νέα τραγούδια, το «Butterflies», ένα single που είχε κυκλοφορήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο, και τα «Grand» και «Channel 13», τα οποία κάνουν πλέον την εμφάνισή τους στις πλατφόρμες streaming. Αυτή η κίνηση αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ανάμνηση της μουσικής κληρονομιάς του Mac Miller, ο οποίος άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της hip-hop.

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Το «The Divine Feminine» κυκλοφόρησε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2016, κατακτώντας αμέσως τη δεύτερη θέση στο chart του Billboard 200, με 48.000 συνολικές μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ. Το άλμπουμ περιλάμβανε συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως η τότε σύντροφος του Mac Miller και pop supernova Ariana Grande, Anderson .Paak, Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign και CeeLo Green.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν και βίωσε μια εντυπωσιακή αναβίωση πρόσφατα είναι το «Cinderella». Μέσω μιας TikTok trend, το οκτάλεπτο αυτό κομμάτι, που εξερευνά θέματα αγάπης και πάθους, κατάφερε να εισέλθει στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στην 25η θέση. Αυτή η επιτυχία το καθιστά το δεύτερο πιο επιτυχημένο single του Mac Miller ως κύριου καλλιτέχνη, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και στο Rhythmic Airplay chart, φτάνοντας στο top 10.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Μια ζωντανή αναδρομή: Το TDF Live

Παράλληλα με την επανέκδοση του άλμπουμ, η οικογένεια του Mac Miller τιμά την επέτειο με το «The Divine Feminine Live». Αυτή η ζωντανή εκτέλεση βασίζεται στην αρχική τηλεοπτική σειρά του 2016, η οποία ήταν αποκλειστική για το DirecTV. Οι fans μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν το TDF Live στο κανάλι του Mac Miller στο YouTube, ξεκινώντας από την Παρασκευή το βράδυ στις 10 μ.μ. ET.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Τη μουσική παραγωγή, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ του live special έχει αναλάβει ο Sam Balaban, ενώ ο Bart Peters υπογράφει ως ο αρχικός σκηνοθέτης της ζωντανής εμφάνισης. Συμβολές στην παραγωγή θα προσφέρουν επίσης οι E. Dan και Justin Boyd, διασφαλίζοντας μια υψηλής ποιότητας οπτικοακουστική εμπειρία που θα τιμήσει την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του Mac Miller.

Η επετειακή έκδοση του «The Divine Feminine» αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη στη δισκογραφία του Mac Miller, προσφέροντας στους ακροατές την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναβιώσουν την μαγεία ενός από τα πιο αγαπημένα του έργα.

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