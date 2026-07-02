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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event

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Η Madonna χαρίζει στους fans μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ «Confessions II»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ της Madonna, «Confessions II», θα παρουσιαστεί σε αποκλειστικό live event μία ημέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
  • Το event, «iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna», θα μεταδοθεί παγκοσμίως μέσω TikTok και ραδιοφωνικών σταθμών iHeartRadio.
  • Η Madonna θα έχει καλεσμένους τους Bob the Drag Queen, Stuart Price και Lola Leon, ενώ το κοινό θα συμμετέχει διαδραστικά.
  • Το «Confessions II» περιλαμβάνει 16 τραγούδια με συνεργασίες από γνωστούς καλλιτέχνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγωνία για το νέο άλμπουμ της Madonna, «Confessions II», κορυφώνεται, αλλά η βασίλισσα της pop έχει μια ευχάριστη έκπληξη για εσένα: θα μπορέσεις να το ακούσεις πολύ νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του. Μέσα από μια πρωτοποριακή συνεργασία του iHeartRadio με το TikTok, ετοιμάζεται ένα αποκλειστικό event που θα σου δώσει μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο project, μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του την Παρασκευή.

madonna_vogue
https://www.instagram.com/madonna/

Το «iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και θα μεταδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις το event μέσω των επίσημων λογαριασμών των @tiktok, @madonna και @iheartradio, ενώ την ίδια στιγμή η εμπειρία θα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς του iHeartRadio στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Μια διαδραστική εμπειρία με καλεσμένους-έκπληξη

Ξέχνα τις κλασικές συνεντεύξεις, καθώς το event αυτό υπόσχεται να είναι μια εντελώς διαφορετική, διαδραστική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της ωριαίας live μετάδοσης, η Madonna θα συνοδεύεται από τον Bob the Drag Queen, τον επί χρόνια συνεργάτη της Stuart Price, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του μουσικού διευθυντή και συμπαραγωγού, καθώς και από την κόρη της, Lola Leon, η οποία συμμετέχει στο νέο κομμάτι «The Test». Χρησιμοποιώντας τα live εργαλεία του TikTok, θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις ενεργά μέσα από polls, Q&As και real-time αντιδράσεις, μετατρέποντας το event σε ένα μοναδικό, interactive listening session.

Η Madonna στην Times Square με ένα secret show, πλαισιωμένη από χορεύτριες, εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/madonna/?hl=el

Τι πρέπει να ξέρεις για το 15ο άλμπουμ της Madonna

Το «Confessions II» αποτελείται από 16 ολοκαίνουργια τραγούδια, ενώ η λίστα των συνεργασιών περιλαμβάνει ονόματα όπως η Sabrina Carpenter, ο Feid, ο Martin Garrix, η Lola Leon και ο Stromae. Ήδη από τον Απρίλιο, το single «I Feel So Free» έδωσε το στίγμα της επιστροφής της Madonna στις κορυφές των charts, ενώ το «Bring Your Love» σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter έχει ήδη καταφέρει να μπει δυναμικά στο Billboard Hot 100.

Η Madonna με εντυπωσιακό headpiece και Saint Laurent δημιουργία στο Met Gala 2026.
https://www.instagram.com/metgalaofficial_/

Αν ανυπομονείς να πάρεις μια γεύση από το τι έρχεται, μπορείς να αναζητήσεις ήδη στο YouTube το «Confessions II – The Film», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Festival και περιλαμβάνει έξι τραγούδια του άλμπουμ.

Σημείωσε την ώρα: Το «iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna» θα ξεκινήσει την Πέμπτη στις 16:30 (ET) / 13:30 (PT) και είναι μια εμπειρία που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις!

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Confessions II Madonna
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