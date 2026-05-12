Μουσικά Νέα 12.05.2026

Eurovision 2026: Η «πολυφωνική» Πορτογαλία με το «Rosa» στη σκηνή της Βιέννης

Η Πορτογαλία παρέδωσε μαθήματα αυθεντικότητας στον Α' Ημιτελικό - Η πολυφωνία που μάγεψε το κοινό στη φετινή Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Οι προβολείς στην επιβλητική Wiener Stadthalle άναψαν, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε και η Πορτογαλία μόλις ολοκλήρωσε μια από τις πιο συγκλονιστικές και συναισθηματικά φορτισμένες εμφανίσεις του φετινού πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Οι Bandidos do Cante ανέβηκαν στη σκηνή στην 5η θέση της σειράς εμφάνισης και μέσα σε τρία λεπτά απέδειξαν στην Ευρώπη γιατί το «Rosa» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά η φετινή ηχηρή καλλιτεχνική δήλωση της χώρας.

Η Εμφάνιση: Μια ιεροτελεστία επί σκηνής

Όταν το ρολόι έδειξε την ώρα της Πορτογαλίας, μια απόλυτη σιωπή απλώθηκε στο στάδιο. Η έναρξη με την πολυφωνική εισαγωγή των Bandidos do Cante καθήλωσε το κοινό από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το συγκρότημα, πιστό στις ρίζες του, παρουσίασε μια εμφάνιση που έμοιαζε με σύγχρονη ιεροτελεστία.

Η σκηνοθεσία απέφυγε τα περιττά τεχνάσματα, εστιάζοντας στη δύναμη της ομάδας. Τα πέντε μέλη, Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo και Francisco Pestana,  στάθηκαν στη σκηνή με μια δωρική υπερηφάνεια.

O φωτισμός σε αποχρώσεις του βαθέος κεχριμπαριού και της τερακότας δημιουργούσε την αίσθηση ενός ηλιοβασιλέματος στους κάμπους του Alentejo. Τα κοντινά πλάνα αναδείκνυαν κάθε σύσπαση των προσώπων τους, μεταφέροντας το πάθος του Cante Alentejano σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το Παρασκήνιο των Προβών: Η πορεία προς τη Βιέννη

Η διαδρομή μέχρι την αποψινή σκηνή δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Στις πρώτες τεχνικές πρόβες, το συγκρότημα εστίασε στην τελειοποίηση του ήχου, καθώς το Rosa απαιτεί απόλυτο συγχρονισμό στις συχνότητες των φωνών.

  • Η προσθήκη του μοντέρνου στοιχείου: Στο παρασκήνιο συζητήθηκε πολύ η απόφαση της Universal Music Portugal να διατηρήσει την παραδοσιακή δομή του «Rosa», προσθέτοντας όμως εκείνες τις διακριτικές pop πινελιές στην ενορχήστρωση που ακούσαμε απόψε, κάνοντάς το προσιτό στο ευρωπαϊκό κοινό.
  • Η «ενέργεια» της ομάδας: Οι Bandidos do Cante έγιναν γρήγορα οι αγαπημένοι των δημοσιογράφων στο Press Centre, χάρη στην αυθεντικότητά τους. Στις πρόβες εμφανίζονταν πάντα ενωμένοι σαν οικογένεια, κάτι που μεταφέρθηκε αυτούσιο και στην τηλεοπτική εικόνα.

Ποιοι είναι οι Bandidos do Cante;

Το συγκρότημα που διαδέχθηκε τους NAPA (νικητές του 2025) αποτελείται από τους: Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo και Francisco Pestana.

Είναι καλλιτέχνες που μεγάλωσαν με τους ήχους του Alentejo και έβαλαν στόχο να εκμοντερνίσουν την κληρονομιά τους. Το «Rosa» δεν είναι απλώς ένα single, είναι μια δημιουργία στην οποία συμμετείχε μια πολυπληθής ομάδα δημιουργών (όπως οι Gui Alface και Gonçalo Narciso), συνδυάζοντας την εμπειρία με το νέο αίμα της πορτογαλικής μουσικής σκηνής.

Με την ολοκλήρωση της εμφάνισής τους, η Πορτογαλία βρίσκεται πλέον στην αναμονή των αποτελεσμάτων. Οι στοιχηματικές εταιρείες τους δίνουν μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης, καθώς το «Rosa» ξεχώρισε ως μια από τις πιο τίμιες και καλλιτεχνικές συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού.

Τώρα, το μπαλάκι περνάει στο κοινό και τις κριτικές επιτροπές. Θα καταφέρει η παραδοσιακή πολυφωνία να κερδίσει μια θέση στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου; Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε!

