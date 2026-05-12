Eurovision 2026: Η Γεωργία σε «On Replay» – Η επιστροφή των Bzikebi στη Βιέννη

Η ατμόσφαιρα στη Wiener Stadthalle ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, όμως η στιγμή που οι προβολείς στράφηκαν στη σκηνή για την εκπροσώπηση της Γεωργίας, η ενέργεια στο στάδιο άλλαξε επίπεδο. Η χώρα, που πάντα τολμά να πειραματίζεται, παρουσίασε απόψε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στην ιστορία του θεσμού. Οι Bzikebi, το θρυλικό τρίο που πριν από 18 ολόκληρα χρόνια χάρισε στη χώρα την πρώτη της νίκη στη Junior Eurovision, ανέβηκαν στη σκηνή της ενήλικης Eurovision 2026, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η αυθεντικότητα δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Με το εκρηκτικό «On Replay», η Γεωργία δεν έφερε απλώς ένα τραγούδι, αλλά ένα οπτικοακουστικό πάρτι που παρέσυρε ολόκληρη την Ευρώπη σε έναν ασταμάτητο ρυθμό.

Η Εμφάνιση: Ένα Φουτουριστικό Πάρτι επί Σκηνής

Η αποψινή εμφάνιση ήταν μια αληθινή ιεροτελεστία της ποπ κουλτούρας, καθώς οι Bzikebi κατάφεραν να ισορροπήσουν με μαεστρία ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν τους και το φουτουριστικό παρόν. Το «On Replay», μια δημιουργία του έμπειρου συνθέτη Giga Kukhianidze και της Lizi Japaridze (Lizi-Pop), ξεδιπλώθηκε στη σκηνή ως ένας ύμνος στη χαρά της ζωής και στην απελευθέρωση από κάθε δισταγμό.

Η σκηνοθεσία του Zaza Orashvili εκμεταλλεύτηκε κάθε σπιθαμή της σκηνής, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον όπου ο Giorgi Shiolashvili, η Mariam Kikuashvili και η Mariam Tatulashvili κυριάρχησαν απόλυτα. Η φωνητική τους σταθερότητα και η χορευτική τους ενέργεια έδειξαν μια ομάδα που, αν και μεγάλωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ακολουθώντας διαφορετικές καριέρες, δεν έχασε ποτέ τη μεταξύ της χημεία.

Το Παρασκήνιο των Προβών: «Μέλισσες» από το Μέλλον

Το παρασκήνιο των προβών είχε ήδη προϊδεάσει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για κάτι εξαιρετικό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι Bzikebi εμφανίστηκαν με στολές υψηλής αισθητικής, επιλέγοντας ένα concept που αποτίει φόρο τιμής στις εμβληματικές «μέλισσες» του 2008. Οι κίτρινες φόρμες με τις μαύρες PVC λεπτομέρειες τους προσέδιδαν μια αύρα σύγχρονων υπερηρώων, δημιουργώντας μια εικόνα που έμοιαζε να έχει έρθει από το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τα γιγαντιαία LED της αρένας απεικόνιζαν ψηφιακές μορφές των μελών του συγκροτήματος, ενώ τα εντυπωσιακά φώτα λέιζερ «έκοβαν» τον αέρα, ενισχύοντας την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα high-end club της Βιέννης. Αυτή η οπτική σύνδεση ανάμεσα στη Junior και την ενήλικη Eurovision λειτούργησε ως το τέλειο νοσταλγικό «κλείσιμο του ματιού» για τους παλιούς θαυμαστές.

Ποιοι είναι οι Bzikebi: Το Ταξίδι της Επιστροφής

Πέρα από το εντυπωσιακό σόου, η ιστορία των Bzikebi είναι αυτή που δίνει στο «On Replay» το ιδιαίτερο βάρος του. Μετά τη νίκη τους ως παιδιά και την κυκλοφορία του άλμπουμ «Zabuzei», τα ίχνη τους είχαν χαθεί από τη διεθνή σκηνή. Η επιστροφή τους ξεκίνησε ως μια φήμη μετά την guest εμφάνισή τους στη Junior Eurovision του 2025 με το συμβολικό «We Don’t Sleep», για να επισημοποιηθεί τελικά τον Ιανουάριο του 2026 μέσω απευθείας ανάθεσης.

Απόψε, στη σκηνή της Βιέννης, φάνηκε πως αυτή η επιστροφή ήταν το σωστό βήμα την κατάλληλη στιγμή, συνδέοντας δύο διαφορετικές γενιές Eurofans κάτω από τον ίδιο ρυθμό.

Η Γεωργία ολοκλήρωσε την παρουσίασή της με το κοινό να ζητάει «επανάληψη», δικαιώνοντας πλήρως τον τίτλο του τραγουδιού. Καθώς ο Α’ Ημιτελικός οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, η συμμετοχή των Bzikebi φαντάζει ως ένα από τα ακλόνητα φαβορί για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Με μια εμφάνιση που ήταν ταυτόχρονα φόρος τιμής στην ιστορία τους και ένα μοντέρνο οπτικοακουστικό υπερθέαμα, οι Bzikebi υπενθύμισαν σε όλους ότι η αληθινή διασκέδαση στη Eurovision είναι αυτή που μένει χαραγμένη στη μνήμη, ακριβώς όπως και η πρώτη τους ιστορική νίκη.

