EUROVISION 12.05.2026

Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη στον Α’ Ημιτελικό

Με ένα οπτικό υπερθέαμα που θύμισε παραδοσιακό ιταλικό γάμο και φωνητικές επιδόσεις που συγκίνησαν, ο Sal Da Vinci παρουσίασε το «Per Sempre Si»
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί η Ιταλία, ως μέλος των προνομιούχων Big 5, να μην χρειάζεται να αγωνιά για την πρόκριση αφού το εισιτήριό της για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου είναι ήδη «κλειδωμένο», όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Sal Da Vinci να παραδώσει πριν από λίγα λεπτά μία από τις πιο θεατρικές και πλούσιες εμφανίσεις που έχουμε δει ποτέ στη σκηνή της Eurovision. Ο Sal Da Vinci παρουσίασε το «Per Sempre Si» μέσα από μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης σε 4 πράξεις. Η αυλαία σηκώθηκε με εντυπωσιακά, «πολυτελή» γραφικά, αποκαλύπτοντας τον Sal ντυμένο με ένα εκθαμβωτικό λευκό κοστούμι, δημιουργία Ναπολιτάνου σχεδιαστή, που συνδύαζε το μοντέρνο στυλ με την κλασική αισθητική της πατρίδας του.

Το concept της εμφάνισης μας μετέφερε στις προετοιμασίες ενός γάμου. Από την πρόβα κουστουμιού με τους «κουμπάρους» χορευτές, μέχρι την κάθοδο ενός τεράστιου πολυελαίου που μετέτρεψε τη σκηνή σε μια extravagant ballroom αίθουσα. Η ενέργεια κορυφώθηκε όταν ο γαμπρός άρχισε τα backflips, ενώ ο Sal Da Vinci, σε έναν διπλό ρόλο ερμηνευτή και τελετάρχη, υποδέχθηκε τη νύφη στο catwalk της σκηνής. Το φινάλε ήταν μια πραγματική έκρηξη, καθώς η σκηνή γέμισε με λεμονιές και φώτα, θυμίζοντας γαμήλια δεξίωση στη Νάπολη, ενώ τα πυροτεχνήματα και οι απίστευτες υψηλές νότες του Sal επιβεβαίωσαν γιατί η Ιταλία θεωρείται το απόλυτο «διαμάντι» του φετινού διαγωνισμού.

Ποιος είναι ο Sal Da Vinci και το φαινόμενο της ναπολιτάνικης σκηνής

Για όσους αναρωτιούνται ποιος είναι ο καλλιτέχνης που έκανε τη Βιέννη να τραγουδά στα ιταλικά, ο Sal Da Vinci είναι ένας πραγματικός θρύλος για τη γειτονική χώρα. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες, έχει καταφέρει να γεφυρώσει την παραδοσιακή ναπολιτάνικη μουσική με τη σύγχρονη pop, όντας ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους performers σε θέατρο και δισκογραφία. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη από μουσική οικογένεια και μεγαλωμένος στη Νάπολη, έχτισε μια ισχυρή προσωπικότητα που συνδυάζει το συναίσθημα με την τεχνική αρτιότητα.

Η θριαμβευτική πορεία από το Sanremo μέχρι τη σκηνή της Βιέννης

Ο Sal Da Vinci εξασφάλισε τη συμμετοχή του μετά τον θρίαμβό του στο εμβληματικό Festival di Sanremo 2026, όπου επικράτησε ανάμεσα σε 30 καταξιωμένους καλλιτέχνες, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κοινού και επιτροπών. Το τραγούδι «Per Sempre Si» χαρακτηρίζεται από μια βαθιά νοσταλγική ατμόσφαιρα, η οποία αναδεικνύει τις κλασικές φωνητικές δυνατότητες του ερμηνευτή και την ιταλική μουσική παιδεία. Η Ιταλία μένει πιστή στην παράδοση που τη θέλει να φέρνει στη Eurovision την αριστοκρατική κομψότητα του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας μια ποιοτική πρόταση που στοχεύει να κερδίσει τις εντυπώσεις μέσω της αυθεντικότητας. Αν και ο ανταγωνισμός φέτος είναι ιδιαίτερα σκληρός, το οπτικό υπερθέαμα που στήθηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle αναμένεται να βρει τη δική του θέση στην καρδιά των φίλων του διαγωνισμού το βράδυ του Σαββάτου.

Big 5 Eurovision Eurovision 2026 Per Sempre Si Sal Da Vinci Α' Ημιτελικός ΙΤΑΛΙΑ
