Μουσικά Νέα 19.05.2026

Το Μουντιάλ 2026 αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό halftime show – Οι stars που θα το πλαισιώσουν

Madonna, Shakira και BTS ετοιμάζουν το πρώτο ιστορικό halftime show στον φετινό τελικό Μουντιάλ 2026, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο
Ειρήνη Στόφυλα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φαίνεται πως δεν θα θυμίζει κανένα άλλο που έχουμε δει μέχρι σήμερα, καθώς η FIFA ετοιμάζει μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι φανς σε όλο τον κόσμο μιλούν ήδη γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί στον τελικό: ένα halftime show τύπου Super Bowl, με τρεις από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής. Η ενέργεια, οι προσδοκίες και ο ενθουσιασμός είναι ήδη στα ύψη, καθώς οι διοργανωτές υπόσχονται ένα θέαμα που θα γράψει ιστορία. Με λίγα λόγια, το Μουντιάλ του 2026 δε θα είναι μόνο ποδόσφαιρο θα είναι ένα ολόκληρο πολιτιστικό γεγονός.

Η FIFA ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο halftime show, στα πρότυπα εκείνων που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο Super Bowl. Και φυσικά, για ένα τόσο μεγάλο project, δεν θα μπορούσαν να λείπουν ονόματα-θρύλοι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Έτσι, στη σκηνή του New Jersey στις 19 Ιουλίου θα εμφανιστούν η «βασίλισσα της ποπ» Madonna, η εκρηκτική Κολομβιανή σταρ Shakira και το megastar K-pop συγκρότημα BTS.

H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

Η Shakira επιστρέφει δυναμικά στο σύμπαν του Μουντιάλ, πολλά χρόνια μετά το παγκόσμιο hit «Waka Waka (This Time for Africa)» του 2010. Φέτος, μάλιστα, κυκλοφορεί και το νέο επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, με τίτλο Dai Dai, σε συνεργασία με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Burna Boy, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στο event.


Η Madonna, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Confessions II, ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου, έχοντας ήδη εντυπωσιάσει το κοινό με την πρόσφατη εμφάνισή της στο Coachella, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με την Sabrina Carpenter. Στα 67 της, η θρυλική ποπ σταρ συνεχίζει να εμπνέει με τη δυναμική παρουσία και την αστείρευτη ενέργειά της.

Το lineup ολοκληρώνεται από τους BTS, που θεωρούνται το εμπορικότερο και πιο αναγνωρίσιμο συγκρότημα στην ιστορία της κορεατικής μουσικής. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας των μελών τους, το group βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία 85 συναυλιών, ενώ η επιστροφή τους στη σκηνή του Μουντιάλ θεωρείται ήδη μια από τις σημαντικότερες pop culture στιγμές της δεκαετίας.  Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο V, που πρόσφατα απαθανατίστηκε σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες, προκαλώντας παγκόσμιο buzz.

Η καλλιτεχνική επιμέλεια του show έχει ανατεθεί στον Chris Martin των Coldplay, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για ένα θέαμα με μοναδική αισθητική και έντονο συναίσθημα. Παράλληλα, η εκδήλωση αποκτά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στόχος είναι η ενίσχυση του FIFA Global Citizen Education Fund, με στόχο τη συγκέντρωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την εκπαίδευση παιδιών παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino χαρακτήρισε το event «ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας πως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αποκτά πλέον μια νέα ψυχαγωγική διάσταση που θα ενώνει μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό.

Στο τέλος της ημέρας, ο τελικός του Μουντιάλ 2026 δεν θα είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Θα είναι ένα παγκόσμιο show, μία στιγμή όπου εκατομμύρια άνθρωποι θα συνδεθούν μέσα από τον ρυθμό, τη μουσική και την ενέργεια των πιο εμβληματικών καλλιτεχνών της εποχής μας. Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι αυτή η βραδιά θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Μουντιάλ του 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Το «Bangaranga» σαρώνει τα charts παγκοσμίως – Εκτόξευση στο Spotify Global Chart

O Ακύλας «κατακτά» το Spotify και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον στηρίζει έμπρακτα

