Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 01.07.2026

«Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia»: Το mashup που αποθεώθηκε στα Mad VMA 2026 κυκλοφορεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το πολυσυζητημένο ντουέτο του Θοδωρή Φέρρη και της Ελένης Φουρέιρα στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ κυκλοφορεί από την Panik Records
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασαν το mashup «Όνειρο θα 'ναι ξανά / Alleluia» στα Mad VMA 2026.
  • Το ντουέτο, που κυκλοφορεί από την Panik Records, έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε highlight της βραδιάς.
  • Η σκηνική τους χημεία και η παραγωγή της εμφάνισης προκάλεσαν συζήτηση στα social media.
  • Το mashup συνδυάζει pop αισθητική με ερωτική φωνή, δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα χάρισαν μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των φετινών Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μαζί το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia». Το πολυσυζητημένο ντουέτο, που κυκλοφορεί από την Panik Records, έκλεψε τις εντυπώσεις στη σκηνή και εξελίχθηκε αμέσως σε ένα από τα μεγαλύτερα highlights της βραδιάς.

eleni-foureira-thodoris-ferris-mad-vma

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό mashup των μεγάλων επιτυχιών τους,«Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia», δημιουργώντας μία ατμοσφαιρική αλλά ταυτόχρονα δυναμική μουσική εμπειρία που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

APON x Μαριώ: Το collab που δεν περιμέναμε αλλά χρειαζόμασταν κυκλοφορεί το «Ρεμπέτικο»

Η σκηνική χημεία του Θοδωρή Φέρρη και της Ελένης Φουρέιρα, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή παραγωγή της εμφάνισής τους, έκανε το φινάλε των Mad VMA πραγματικά αξέχαστο. Η ερμηνεία τους προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με τα σχετικά βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και το κοινό να μιλά για ένα από τα πιο δυνατά ντουέτα της φετινής διοργάνωσης.

Το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia» συνδυάζει μοναδικά τη σύγχρονη pop αισθητική και την εκρηκτική ενέργεια της Ελένης Φουρέιρα με τη χαρακτηριστική, βαθιά ερωτική φωνή του Θοδωρή Φέρρη. Το αποτέλεσμα είναι ένα «παραμυθένιο» μουσικό πάντρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη, το συναίσθημα και τον ρυθμό, δημιουργώντας μία νέα εκδοχή δύο ήδη αγαπημένων τραγουδιών.

Μετά την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στα Mad Video Music Awards, το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia» κυκλοφορεί από την Panik Records και φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχία του, κατακτώντας τις playlists, το ραδιόφωνο και τις μουσικές προτιμήσεις του κοινού. Ένα ντουέτο που αποδεικνύει πως όταν δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται στη σκηνή, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει το απόλυτο talk of the town.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ Θοδωρής Φέρρης μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»

Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»

01.07.2026
Επόμενο
«Plot twist» στη συναυλία του Akyla στην Τεχνόπολη! Η special guest που άφησε το κοινό άναυδο

«Plot twist» στη συναυλία του Akyla στην Τεχνόπολη! Η special guest που άφησε το κοινό άναυδο

01.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός x Dara: Το crossover που δεν περιμέναμε είναι γεγονός! Η έκπληξη στο event του Αργυρού
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός x Dara: Το crossover που δεν περιμέναμε είναι γεγονός! Η έκπληξη στο event του Αργυρού

01.07.2026
«Plot twist» στη συναυλία του Akyla στην Τεχνόπολη! Η special guest που άφησε το κοινό άναυδο
Μουσικά Νέα

«Plot twist» στη συναυλία του Akyla στην Τεχνόπολη! Η special guest που άφησε το κοινό άναυδο

01.07.2026
Η Olivia Rodrigo «αφήνει πίσω» την Ariana Grande και γράφει ιστορία στα Billboard
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo «αφήνει πίσω» την Ariana Grande και γράφει ιστορία στα Billboard

01.07.2026
Melisses: Το συγκρότημα που είναι ταυτόσημο με το DNA των MAD VMA
Mad Video Music Awards

Melisses: Το συγκρότημα που είναι ταυτόσημο με το DNA των MAD VMA

01.07.2026
Το άγνωστο demo των Coldplay για τον James Bond που θα μπορούσε να είχε γράψει ιστορία
Μουσικά Νέα

Το άγνωστο demo των Coldplay για τον James Bond που θα μπορούσε να είχε γράψει ιστορία

01.07.2026
«Summer mood on»: Η Φαίη Βώκου αποκαλύπτει την playlist που θα ντύσει μουσικά το καλοκαίρι μας
MAD RADIO 106.2

«Summer mood on»: Η Φαίη Βώκου αποκαλύπτει την playlist που θα ντύσει μουσικά το καλοκαίρι μας

01.07.2026
APON x Μαριώ: Το collab που δεν περιμέναμε αλλά χρειαζόμασταν, κυκλοφορεί το «Ρεμπέτικο»
Mad Events

APON x Μαριώ: Το collab που δεν περιμέναμε αλλά χρειαζόμασταν, κυκλοφορεί το «Ρεμπέτικο»

30.06.2026
«Φταίει ο έρωτας»: Η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησαν το λαϊκό ντουέτο της χρονιάς από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

«Φταίει ο έρωτας»: Η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησαν το λαϊκό ντουέτο της χρονιάς από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

30.06.2026
Ανδρομάχη – Τζένη Κατσίγιαννη : Η συνεργασία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν για το φετινό καλοκαίρι
Μουσικά Νέα

Ανδρομάχη – Τζένη Κατσίγιαννη : Η συνεργασία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν για το φετινό καλοκαίρι

30.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα