«Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia»: Το mashup που αποθεώθηκε στα Mad VMA 2026 κυκλοφορεί

Το πολυσυζητημένο ντουέτο του Θοδωρή Φέρρη και της Ελένης Φουρέιρα στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ κυκλοφορεί από την Panik Records

Με μια ματιά Ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασαν το mashup «Όνειρο θα 'ναι ξανά / Alleluia» στα Mad VMA 2026.

Το ντουέτο, που κυκλοφορεί από την Panik Records, έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε highlight της βραδιάς.

Η σκηνική τους χημεία και η παραγωγή της εμφάνισης προκάλεσαν συζήτηση στα social media.

Το mashup συνδυάζει pop αισθητική με ερωτική φωνή, δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό αποτέλεσμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα χάρισαν μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των φετινών Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μαζί το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia». Το πολυσυζητημένο ντουέτο, που κυκλοφορεί από την Panik Records, έκλεψε τις εντυπώσεις στη σκηνή και εξελίχθηκε αμέσως σε ένα από τα μεγαλύτερα highlights της βραδιάς.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό mashup των μεγάλων επιτυχιών τους,«Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia», δημιουργώντας μία ατμοσφαιρική αλλά ταυτόχρονα δυναμική μουσική εμπειρία που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

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Η σκηνική χημεία του Θοδωρή Φέρρη και της Ελένης Φουρέιρα, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή παραγωγή της εμφάνισής τους, έκανε το φινάλε των Mad VMA πραγματικά αξέχαστο. Η ερμηνεία τους προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με τα σχετικά βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και το κοινό να μιλά για ένα από τα πιο δυνατά ντουέτα της φετινής διοργάνωσης.

Το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia» συνδυάζει μοναδικά τη σύγχρονη pop αισθητική και την εκρηκτική ενέργεια της Ελένης Φουρέιρα με τη χαρακτηριστική, βαθιά ερωτική φωνή του Θοδωρή Φέρρη. Το αποτέλεσμα είναι ένα «παραμυθένιο» μουσικό πάντρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη, το συναίσθημα και τον ρυθμό, δημιουργώντας μία νέα εκδοχή δύο ήδη αγαπημένων τραγουδιών.

Μετά την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στα Mad Video Music Awards, το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά / Alleluia» κυκλοφορεί από την Panik Records και φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχία του, κατακτώντας τις playlists, το ραδιόφωνο και τις μουσικές προτιμήσεις του κοινού. Ένα ντουέτο που αποδεικνύει πως όταν δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται στη σκηνή, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει το απόλυτο talk of the town.