«Storm»: Αυτό είναι το πιο κινηματογραφικό music video της χρονιάς που έγινε viral

Δες γιατί το Storm θεωρείται ένα από τα πιο καλλιτεχνικά music videos της χρονιάς - Συνδυάζει κινηματογραφική αισθητική και μουσική αφήγηση

Σε μια εποχή που τα video clip έχουν εξελιχθεί σε μικρές κινηματογραφικές παραγωγές, το «Storm» έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη νέα κατεύθυνση. Δεν μιλάμε πλέον απλώς για εικόνες που συνοδεύουν ένα τραγούδι, αλλά για ολοκληρωμένες ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Το συγκεκριμένο project έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χαρακτηρισμούς που το φέρνουν πιο κοντά σε ταινία παρά σε μουσικό βίντεο.

Η γενικότερη τάση στη μουσική βιομηχανία δείχνει ότι τα video clip δεν λειτουργούν πια μόνο ως εργαλείο προώθησης. Πολλοί δημιουργοί επενδύουν σε πιο καλλιτεχνικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις, μετατρέποντας τα clips σε αυτόνομα έργα τέχνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το «Storm» ξεχωρίζει για την ένταση, τη σκηνοθετική του άποψη και τη σκοτεινή του ατμόσφαιρα.

Ένα project που ενώνει μουσική και κινηματογράφο

Πίσω από το «Storm» βρίσκεται ο Romain Gavras, ένας δημιουργός με έντονη κινηματογραφική ταυτότητα, που συνεργάζεται με τον Yung Lean και το project Gener8ion. Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει στόχο να αναδείξει νέους καλλιτέχνες μέσα από πιο πειραματικές μορφές έκφρασης, συνδυάζοντας μουσική, εικόνα και αφήγηση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που δύσκολα αντιμετωπίζεται ως απλό music video. Η δομή του θυμίζει μικρού μήκους ταινία, με έντονη σκηνοθεσία και σκηνές που χτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύμπαν γύρω από τη μουσική.

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα υποβαθμισμένο σχολείο στη Βρετανία, σε ένα υποθετικό μέλλον όπου οι κοινωνικές εντάσεις έχουν ενταθεί. Οι μαθητές παρουσιάζονται να κινούνται σε ένα περιβάλλον χωρίς κανόνες, με έντονα φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και γενικότερης αποδιοργάνωσης.

Οι εικόνες είναι ωμές και συχνά υπερβολικές, δημιουργώντας μια αίσθηση χάους που κυριαρχεί σε κάθε σκηνή. Η απουσία ενηλίκων ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν κόσμο που λειτουργεί ανεξέλεγκτα.

Από όλες τις σκηνές, αυτή που έχει τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η στιγμή όπου ο Yung Lean εμφανίζεται μόνος μέσα σε ένα πλήθος μαθητών, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει ομαδική φωτογραφία. Η σκηνή αυτή έχει γίνει σημείο αναφοράς για το βίντεο, καθώς συμπυκνώνει τη θεματική του απομόνωσης μέσα στο πλήθος.

Η ατμόσφαιρα της στιγμής ενισχύει την ιδέα ότι, ακόμη και σε ένα γεμάτο χώρο, κάποιος μπορεί να νιώθει μόνος. Αυτή η αντίθεση είναι που δίνει στο έργο τη συναισθηματική του δύναμη.

Το «Storm» δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη video clip, αλλά ως μια καλλιτεχνική δήλωση που γεφυρώνει τη μουσική με τον κινηματογράφο. Με έντονη αισθητική, κοινωνικά υπονοούμενα και πειραματική δομή, καταφέρνει να ξεχωρίσει μέσα στον σύγχρονο οπτικοακουστικό κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη συζητιέται ως ένα από τα πιο σημαντικά music videos της χρονιάς.

