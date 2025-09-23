Ο Baby Yoda κλέβει την παράσταση στο νέο trailer του Star Wars (video)

Το πρώτο trailer της ταινίας «The Mandalorian and Grogu», σε σκηνοθεσία του Jon Favreau, μόλις κυκλοφόρησε, αποκαλύπτοντας μια επική περιπέτεια που υπόσχεται να φέρει τη μαγεία της σειράς στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία «The Mandalorian and Grogu» ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 ως το επόμενο μεγάλο κινηματογραφικό βήμα του franchise και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου 2026.

Στο καστ επιστρέφει ο Pedro Pascal στον εμβληματικό ρόλο του Mandalorian, μαζί με τον Grogu, τον αξιαγάπητο Baby Yoda. Η ταινία βλέπουμε και νέες προσθήκες όπως αυτή της Sigourney Weaver που εμφανίζεται ως πιλότος μαχητικού. Επίσης, ο Jeremy Allen White ενσαρκώνει τον γιο του Jabba the Hutt, ενώ ο Jonny Coyne ζωντανεύει τον ρόλο ενός αυτοκρατορικού πολέμαρχου.

Η υπόθεση τοποθετείται χρονικά μετά την πτώση της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο «Star Wars: Return of the Jedi». Ο μοναχικός πολεμιστής από τον πλανήτη Mandalore διασχίζει τις παρυφές του γαλαξία, μακριά από κάθε έννοια τάξης, έχοντας δίπλα του τον Grogu, ένα πλάσμα ευαίσθητο στη Δύναμη από το ίδιο είδος με τον θρυλικό Jedi Master Yoda.

Η «The Mandalorian and Grogu» δεν είναι απλώς μια ακόμα ταινία του «Star Wars», αλλά ένα νέο κεφάλαιο που υπόσχεται να ενώσει γενιές φαν με τη μαγεία του σύμπαντος που δημιούργησε ο George Lucas.

