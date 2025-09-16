Ο απόλυτος τρόμος στο νέο trailer της σειράς Monster: The Ed Gein Story (video)

To Netflix αποκάλυψε το νέο trailer της 3ης σεζόν της σειράς «Monster», που αυτή τη φορά φέρει τον υπότιτλο «The Ed Gein Story». Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Charlie Hunnam, ο οποίος ενσαρκώνει τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Ed Gein, σε μια ερμηνεία που ήδη χαρακτηρίζεται ακραία και προκλητική. Η νέα σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου, δίνοντας στους θεατές μια ανατριχιαστική βουτιά στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που επηρέασε όσο λίγοι τη σύγχρονη κουλτούρα του τρόμου.

Διάβασε επίσης: Unknown number: To νέο ντοκιμαντέρ του Netflix φέρνει το πιο ανατριχιαστικό plot twist

Το τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε, αποκαλύπτει τον Charlie Hunnam σε σκηνές που κόβουν την ανάσα: γυμνός, φορώντας ένα «κοστούμι» φτιαγμένο από ανθρώπινη σάρκα, ζωντανεύει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής του Ed Gein. Οι εικόνες σοκάρουν, όχι μόνο για την ωμότητά τους, αλλά και για τον τρόπο που αντικατοπτρίζουν τη διαστροφή ενός ανθρώπου που έμεινε στην ιστορία ως ο πιο εφιαλτικός εγκληματίας της Αμερικής του 20ού αιώνα.

Η επίσημη περιγραφή της σειράς τονίζει: «Κατά συρροή δολοφόνος. Τυμβωρύχος. Ψυχοπαθής. Στα παγωμένα χωράφια της επαρχιακής Ουισκόνσιν τη δεκαετία του 1950, ένας φαινομενικά φιλικός και μοναχικός ερημίτης, ονόματι Eddie Gein, ζούσε ήσυχα σε μια ετοιμόρροπη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης τόσο αποτρόπαιο που θα επανακαθόριζε τον αμερικανικό εφιάλτη.

Ωθούμενος από την απομόνωση, την ψύχωση και μια εμμονή με τη μητέρα του, τα διεστραμμένα εγκλήματά του γέννησαν ένα νέο είδος “τέρατος” που θα στοίχειωνε το Χόλιγουντ για δεκαετίες. Από το “Psycho” μέχρι το “The Texas Chain Saw Massacre” και το “The Silence of the Lambs”, η μακάβρια κληρονομιά του Gein έδωσε ζωή σε φανταστικούς ήρωες γεννημένους κατ’ εικόνα του και πυροδότησε μια εμμονή με τα διεστραμμένα εγκλήματα στο κοινό. Ο Ed Gein δεν επηρέασε απλώς ένα είδος, έγινε το πρότυπο για τον σύγχρονο τρόμο».

Η τρίτη σεζόν της σειράς «Monster» δεν φιλοδοξεί απλώς να αφηγηθεί μια ιστορία εγκλήματος, αλλά να εξετάσει πώς η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία και πώς ένας άνθρωπος που ζούσε σε μια απομονωμένη φάρμα έγινε το αρχέτυπο του εφιάλτης στην αμερικανική συνείδηση. Ο Charlie Hunnam δίνει σάρκα και οστά σε αυτή τη διαστροφή, προσφέροντας μια ερμηνεία που κινείται ανάμεσα στο σοκαριστικό και το υποβλητικό.

Η πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου υπόσχεται μια σειρά που δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο, φέρνοντας στο προσκήνιο τον άνθρωπο που δεν ήταν απλώς ένας εγκληματίας, αλλά η ζωντανή έμπνευση για αυτό το είδος του τρόμου.

Ο Ed Gein έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τον απόλυτο εφιάλτη. Με τον Charlie Hunnam να τον ζωντανεύει στη μικρή οθόνη, το «Monster: The Ed Gein Story» δεν είναι απλώς άλλη μια τηλεοπτική σειρά, αλλά μια υπενθύμιση πως οι πιο τρομακτικοί μύθοι έχουν τις ρίζες τους σε αληθινές ιστορίες. Και αυτή είναι ίσως η πιο ανησυχητική αποκάλυψη όλων.

Διάβασε επίσης: Τραυματισμός του Henry Cavill φρενάρει το Highlander

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.