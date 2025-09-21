Ο Morrissey ακυρώνει δύο συναυλίες καθώς δέχεται απειλές για τη ζωή του

Οι δυο εμφανίσεις του Morrissey ακυρώθηκαν προληπτικά για την ασφάλεια τόσο του καλλιτέχνη και της μπάντας όσο και των θεατών

Ο Morrissey ανακοίνωσε την ακύρωση δύο προγραμματισμένων συναυλιών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Η κίνηση έρχεται καθώς υπήρξε απειλή κατά της ζωής του η οποία χαρακτηρίστηκε ως αξιόπιστη. Αυτό το γεγονός ανάγκασε τους διοργανωτές και τον ίδιο τον καλλιτέχνη να πάρουν μέτρα άμεσης προφύλαξης.

Ο Morrissey γνωστοποίησε την ακύρωση μέσω ανάρτησης στο Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Λόγω των πρόσφατων γεγονότων και για την ασφάλεια τόσο του καλλιτέχνη όσο και της μπάντας, οι επερχόμενες εμφανίσεις αυτό το Σαββατοκύριακο στο Foxwoods και στο MGM Music Hall ακυρώνονται». Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Όλα τα εισιτήρια θα επιστραφούν. Εκτιμούμε την κατανόησή σας». Το ίδιο το MGM Music Hall δημοσίευσε επίσης σχετική ενημέρωση στο Instagram, εξηγώντας: «Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε μια αξιόπιστη απειλή για τη ζωή του Morrissey. Για την ασφάλεια τόσο του καλλιτέχνη όσο και της μπάντας, η εμφάνιση στο MGM Music Hall ακυρώνεται».

Αν και δεν έχουν δοθεί πλήρεις λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής, οι πληροφορίες συνδέουν το περιστατικό με μια πρόσφατη σύλληψη στον Καναδά. Όπως αναφέρθηκε 26χρονος φέρεται ότι απείλησε να πυροβολήσει τον καλλιτέχνη. Ο νεαρός τελικά οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απειλή πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων. Παρότι ο ο Morrissey έπαιξε τελικά στην Οτάβα την ημερομηνία που ο δράστης είχε απειλήσει να τον βλάψει, οι αρχές και οι διοργανωτές φαίνεται να λαμβάνουν πλέον κάθε ενδεχόμενο υπ’ όψιν.

Ο Morrissey, γνωστός ως πρώην μέλος και τραγουδιστής του συγκροτήματος The Smiths, έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο διαφωνιών και έντονων αντιδράσεων, τόσο για τις πολιτικές του πεποιθήσεις όσο και για δημόσιες δηλώσεις του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

