Taylor Swift: 24ωρο ραδιόφωνο παίζει αποκλειστικά τη μουσική της

Ένα ραδιοφωνικό project της SiriusXM τιμά την κυκλοφορία του «The Life of a Showgirl» και καλεί τους Swifties σε μια αδιάκοπη γιορτή

Η Taylor Swift, η καλλιτέχνις που έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, αποκτά το δικό της αποκλειστικό ραδιοφωνικό κανάλι. Και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να έχει άλλο αριθμό από το «13». Όπως ανακοινώθηκε, η πλατφόρμα SiriusXM παρουσιάζει το «Channel 13», ένα κανάλι αφιερωμένο 100% στη μουσική της Taylor Swift. Το κανάλι θα μεταδίδει non stop, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλογές από ολόκληρη τη δισκογραφία της. To project θα ξεκινήσει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

«Το “Channel 13” θα αναδείξει κάθε εποχή της μουσικής της Taylor Swift», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εμπειρία σχεδιασμένη για να συνοδεύσει την αναμονή των θαυμαστών έως την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «The Life of a Showgirl».

Η φωνή των fans και το νέο άλμπουμ

Το εγχείρημα δεν περιορίζεται μόνο στα τραγούδια. Στη ροή του καναλιού θα ακούγονται και οι φωνές των ίδιων των Swifties, που θα μοιράζονται τις σκέψεις, τις αναμνήσεις και τις πιο προσωπικές στιγμές που συνδέονται με τη μουσική της Taylor Swift. Μάλιστα, με την κυκλοφορία του «The Life of a Showgirl», το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της Taylor Swift, το κανάλι θα παίζει ολόκληρο το LP κάθε δεύτερη ώρα, δίνοντας στους ακροατές την αίσθηση μιας παγκόσμιας listening party που δεν τελειώνει ποτέ.

Πρόσβαση στο κανάλι

Οι Swifties σε όλη τη Βόρεια Αμερική θα μπορούν να συντονιστούν στο «Channel 13» μέσα από τα ραδιόφωνά τους ή να το απολαύσουν μέσω της εφαρμογής SiriusXM, ζώντας μια εμπειρία που υπόσχεται να μετατρέψει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σε μήνες αποκλειστικά αφιερωμένους στην Taylor Swift.

Με το «Channel 13», η SiriusXM δεν δημιουργεί απλώς ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αλλά μια αδιάκοπη γιορτή που ενώνει εκατομμύρια Swifties σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά, μόλις λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του «The Life of a Showgirl», που αναμένεται να αποτελέσει άλλο ένα κεφάλαιο στην ήδη θρυλική καριέρα της.

