Το naked dress της Margot Robbie κάνει τις γυναίκες να λιμοκτονούν

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Margot Robbie βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο λόγω της νέας ρομαντικής ταινίας της, «A Big Bold Beautiful Journey», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Colin Farrell, αλλά και λόγω των εντυπωσιακών εμφανίσεών της στο κόκκινο χαλί. Η Αυστραλή ηθοποιός έχει τραβήξει τα βλέμματα, εντυπωσιάζοντας με τη σιλουέτα της, μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου της τον Οκτώβριο του 2024, από τον σύζυγό της, Tom Ackerley.

Ωστόσο, αυτή η λαμπερή εικόνα συνοδεύεται από μια ανησυχητική τάση στα social media, όπου νεαρές γυναίκες προσπαθούν να μιμηθούν τη Robbie με ανθυγιειρούς τρόπους, οδηγώντας σε επικίνδυνες πρακτικές διατροφής. Σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίστηκαν βίντεο που δείχνουν θαυμάστριες να περιορίζουν ακραία την τροφή τους ή να «τρώνε» μόνο πάγο ή αέρα, προσπαθώντας να φτάσουν σε ένα πρότυπο που προβάλλει η ηθοποιός χωρίς καν να γνωρίζει το ίδιο το φαινόμενο.

Η influencer Love Lucy Claire πήρε θέση, χρησιμοποιώντας το Instagram για να καταδικάσει την πρακτική αυτή και να τονίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την ακραία στέρηση τροφής. Σε βίντεο που δημοσίευσε την περασμένη Τετάρτη, η Lucy επέλεξε να αντιπαραβάλλει το trend, δείχνοντας τον εαυτό της να απολαμβάνει ένα θρεπτικό γεύμα με ρύζι και μοσχαράκι στιφάδο, δηλώνοντας ότι είναι «8 μήνες μετά τον τοκετό».

«Υπάρχει ένα trend όπου κορίτσια δείχνουν ότι τρώνε πράγματα όπως πάγο ή αέρα για πρωινό, αφού δουν τη Margot Robbie στο κόκκινο χαλί», εξηγεί η Lucy. «Αν και μπορεί να φαίνεται αστείο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν αποκτάς ένα υγιές σώμα μέσω της ασιτίας».

Σύμφωνα με την ίδια, η έλλειψη σωστής διατροφής, με επαρκείς πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη, μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο υπερφαγίας και στέρησης, αυξάνοντας τη φλεγμονή και επηρεάζοντας την ενέργεια και την ικανότητα του οργανισμού να αναρρώνει. «Η στέρηση οδηγεί σε λήθαργο, μειωμένη παραγωγικότητα και συναισθηματική δυσφορία», προσθέτει, εξηγώντας ότι όσοι ακολουθούν ακραία δίαιτα τείνουν να απομονώνονται και να φοβούνται τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής, καθώς το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Η Lucy κλείνει με ένα μήνυμα ελπίδας αλλά και ρεαλισμού: «Η επιστροφή σε μια ισορροπημένη διατροφή είναι δύσκολη, γιατί σημαίνει ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με τα συναισθήματά σου και παλιά τραύματα. Είναι μια επώδυνη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα απελευθερωτική».

Η λάμψη και η γοητεία των σταρ στο κόκκινο χαλί δεν πρέπει να μετατρέπεται σε επικίνδυνη εμμονή για κανέναν. Η Margot Robbie γίνεται ακούσια σύμβολο ενός ιδανικού σώματος, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι να μάθουμε να βλέπουμε την ομορφιά και την υγεία με ρεαλισμό και φροντίδα για τον εαυτό μας.

