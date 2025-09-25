Wine nails: Σαγηνευτικά, κομψά και το απόλυτο must-have για το φθινόπωρο

Από βαθιά, σαγηνευτικά κόκκινα μέχρι φωτεινές ρουμπινί αποχρώσεις, το wine manicure είναι η πιο κομψή τάση για το φθινόπωρο 2025

Το πέρασμα στο φθινόπωρο δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή στη γκαρνταρόμπα, αλλά και την ανανέωση στο μανικιούρ. Τα έντονα ροζ και τα παιχνιδιάρικα κοραλί αποχαιρετούν τη σκηνή, αφήνοντας χώρο σε πιο πλούσιους, γήινους και ζεστούς τόνους που αντικατοπτρίζουν τη φύση αυτή την εποχή. Ανάμεσά τους, η απόχρωση που ξεχωρίζει και κλέβει τις εντυπώσεις είναι το βαθύ κόκκινο του κρασιού. Από το ρουμπινί μέχρι το μπορντό, τα wine-colored nails είναι η μεγαλύτερη τάση του φθινοπώρου 2025.

Κομψά, διαχρονικά, vampy όσο χρειάζεται αλλά και εξαιρετικά σοφιστικέ, ταιριάζουν με κάθε look, από το office style μέχρι τα βραδινά outfits. Το νέο τους twist; Ξέχασε τα XXL νύχια σε μυτερές φόρμες. Το μανικιούρ της σεζόν υποδέχεται το πιο chic σχήμα: κοντά, τετράγωνα νύχια, που αναδεικνύουν ιδανικά τις βαθιές, οινικές αποχρώσεις.

Cabernet nails

Η ιδανική απόχρωση για το απόλυτο wine manicure είναι το ρουμπινί κόκκινο, φωτεινό αλλά ταυτόχρονα βαθύ, θυμίζει ένα εκλεκτό Cabernet και χαρίζει στις άκρες των νυχιών ένταση και λάμψη, χωρίς να δείχνει υπερβολικά σκούρο.

Merlot

Το διαχρονικό Merlot αποδίδεται σε ένα βερνίκι με ζεστές ρουμπινί και γρανάτες ανταύγειες, που χαρίζουν βάθος και πολυδιάστατη ένταση στο χρώμα, όπως ακριβώς ένα εκλεκτό, πλούσιο κρασί γεμάτο αρώματα και χαρακτήρα.

Barolo

Για μια πιο glam εκδοχή του, πάρε έμπνευση από το Barolo. Εφάρμοσε ένα ιριδίζον top coat με χρυσές αντανακλάσεις πάνω από το σκούρο κόκκινο βερνίκι σου και δημιούργησε ένα λαμπερό αποτέλεσμα που θυμίζει κοσμήματα.

Primitivo

Ένα βαθύ κόκκινο με μωβ υποτόνους, που θυμίζει το χαρακτηριστικό, φρουτώδες και πλούσιο κρασί Primitivo. Το αποτέλεσμα είναι νύχια με σκοτεινή, ατμοσφαιρική γοητεία, ιδανικά για όσες αγαπούν τις πιο dark αποχρώσεις σε πολύ κοντό μήκος.

Chianti

Το κλασικό ιταλικό Chianti εμπνέει μια απόχρωση με ρουμπινί-καφέ τόνους, που προσδίδουν μια αίσθηση ζεστασιάς και φινέτσας. Ένα χρώμα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη διαχρονικότητα και την τάση.

Pinot Noir

Αν θέλεις μια πιο φωτεινή και παιχνιδιάρικη εκδοχή, εμπνεύσου από το Pinot Noir. Επίλεξε ένα βερνίκι με ρουμπινί βάση και φρουτώδεις αντανακλάσεις, που μπορεί να θυμίζει το black cherry αλλά συχνά γέρνει προς πιο ροδακινί ή τόνους του βατόμουρου, χαρίζοντας μια ανάλαφρη και δροσερή διάσταση στο look σου.

