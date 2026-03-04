Celeb News 04.03.2026

Η Ice Spice αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από την αλλαγή στην εμφάνισή της

Η ράπερ μοιράζεται την αλήθεια πίσω από τη νέα της εμφάνιση, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας και της αυτοφροντίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ice Spice έκανε την επιστροφή της στα social media με μια ειλικρινή αποκάλυψη για την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της το 2024. Κατά κόσμον Isis Gaston, η ράπερ δήλωσε ότι η απώλεια βάρους δεν οφείλεται σε φάρμακο όπως το Ozempic, αλλά σε προσωπικές δυσκολίες και κατάθλιψη. «Όχι, ήταν κατάθλιψη, τώρα όμως είμαι καλύτερα», έγραψε η ίδια στο Twitter, προκαλώντας κύμα υποστήριξης από τους θαυμαστές της.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και θερμές. «Σ’ αγαπώ αδελφή και χαίρομαι που είσαι καλύτερα», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Η κατάθλιψη δεν είναι αστείο. Χαίρομαι που νιώθεις καλύτερα και δείχνεις καταπληκτική!!». Τα μηνύματα υποστήριξης συνεχίστηκαν, με πολλούς να εκφράζουν θαυμασμό για την ειλικρίνειά της και την ψυχική της ανθεκτικότητα.

Η 26χρονη Ice Spice είχε προκαλέσει έντονες φήμες το καλοκαίρι του 2024, όταν ανέβασε μια selfie στον καθρέφτη και φαινόταν πιο αδύνατη. Οι θαυμαστές της άρχισαν να υποθέτουν ότι η αλλαγή οφειλόταν στο Ozempic, ένα φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2 που έχει γίνει δημοφιλές στο Hollywood. Η ίδια όμως διέψευσε τους ισχυρισμούς σε συνομιλία με τους θαυμαστές της στο X Spaces, λέγοντας: «Θεέ μου! Δηλαδή, τι είναι καν το Ozempic; Τι στο καλό είναι αυτό; Ειλικρινά, τι είναι;».

Η Ice Spice εξήγησε ότι η νέα της εμφάνιση οφείλεται στη συνδυαστική προσπάθεια γυμναστικής, υγιεινής διατροφής και δραστηριοποίησης κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Y2K! Tour. Η ράπερ τόνισε ότι η αλλαγή αυτή δεν ήταν απλώς εξωτερική, αλλά συνδέεται με την προσωπική της πορεία και την ανάκαμψη από την ψυχική της κόπωση.

Με τη δήλωσή της, η Ice Spice έδωσε ένα δυνατό μήνυμα για την ψυχική υγεία και την ειλικρίνεια, δείχνοντας ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα της υπάρχει ανθρώπινη εμπειρία, αγωνίες και προσωπικές μάχες.

