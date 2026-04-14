Kendall Jenner – Jacob Elordi: Σενάρια για νέο ειδύλλιο μετά το φεστιβάλ Coachella

Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi βρίσκονται στο επίκεντρο φημών για νέο ειδύλλιο μετά την εμφάνισή τους στο Coachella

Οι φήμες για ένα νέο λαμπερό ζευγάρι στο Hollywood έχουν πάρει «φωτιά», καθώς η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi φαίνεται πως βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης κοσμικής συζήτησης μετά την παρουσία τους στο φεστιβάλ Coachella.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή gossip media και λογαριασμούς που παρακολουθούν στενά τη ζωή των celebrities, οι δύο σταρ εθεάθησαν να περνούν αρκετό χρόνο μαζί σε afterparty που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του φεστιβάλ στην Καλιφόρνια. Οι αναφορές κάνουν λόγο για έντονη χημεία, χαλαρή διάθεση και στιγμές που τροφοδότησαν άμεσα τα σενάρια περί νέας σχέσης.

Afterparty που άναψε… φωτιές

Το ενδιαφέρον γύρω από το ζευγάρι εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν σε ιδιωτικό afterparty, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον Justin Bieber. Παρευρισκόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερα οικεία ατμόσφαιρα, με την Kendall και τον Jacob να διασκεδάζουν μαζί και να δείχνουν άνεση μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, οι φήμες ενισχύθηκαν από προηγούμενες κοινές εμφανίσεις τους σε events υψηλού προφίλ, όπως πάρτι μετά τα Όσκαρ στο Λος Άντζελες.

Τα social media σε αναβρασμό

Όπως ήταν αναμενόμενο, το διαδίκτυο αντέδρασε άμεσα. Χιλιάδες σχόλια στα social media μιλούν για ένα «ιδανικό ζευγάρι», ενώ άλλοι εκφράζουν ενθουσιασμό για τη φημολογούμενη νέα σχέση των δύο stars. Το hashtag με τα ονόματά τους άρχισε να κυκλοφορεί γρήγορα, με τους fans να αναλύουν κάθε κοινή τους εμφάνιση.

Από προηγούμενες σχέσεις σε νέο κεφάλαιο;

Η Kendall Jenner είχε στο παρελθόν απασχολήσει τα media με τη σχέση της με τον τραγουδιστή Bad Bunny, ενώ ο Jacob Elordi έχει επίσης συνδεθεί με γνωστά ονόματα της showbiz, διατηρώντας έντονη παρουσία στα lifestyle ρεπορτάζ.

Αναμονή για επιβεβαίωση

Παρά τον καταιγισμό φημών, ούτε η Kendall Jenner ούτε ο Jacob Elordi έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον γύρω από το ενδεχόμενο ενός νέου «hot couple» στο Hollywood αυξάνεται συνεχώς, με τους fans να περιμένουν την επόμενη κίνηση ή μια επίσημη επιβεβαίωση.

